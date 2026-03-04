Neljapäeval tõuseb õhutemperatuur kuni 7 kraadini

Pärast keskööd taanduvad sajuhood Peipsi taha, taevas tõmbub selgemaks ja tuul rahulikumaks. Temperatuur langeb peale keskööd alla 0 ehk kohad, kus teelõigud on märjad, külmuvad ja muutuvad libedaks. Päeval õhurõhk tõuseb ja Kesk-Euroopast laieneb kõrgrõhuala servaga Läänemere ümbrusse ja pakub ilusat kevadist ilma. Tuul rahuneb ja õhutemperatuur kerkib mõni kraad üle 0.

Eeloleval ööl on Lääne-Eestis selgem ja sajuta. Maa idaservas sajab öö hakul kohati lund ja lörtsi, seejärel sealgi pilved hõrenevad. Tuul puhub läänest ja loodest 5-10, puhanguti 14, rannikul 17, öö hakul põhjarannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi. Teedel märjad pinnad jäätuvad ja muutuvad libedaks. Plussis on temperatuurid vaid vastu Läänemerd ja looderannikul.

Hommikul on lääne pool selgem, Eesti idaservas veel pilvisem, aga ka sajuta. Puhub mõõdukalt tugev loodetuul, puhanguid 12, Peipsi ääres kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -2 kraadi, saarte rannikul on napilt plussis. Teepinnad on aga miinustes ja külmunud lõigud on libedad.

Päeval on laialdaselt päikest, ennelõunal ida pool ka pilvi, aga sadu neist ei tule. Puhub loodetuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kraadist jäistel rannikualadel 2 kuni 7 kraadi sisemaal.

Nädala lõpuni ja ka uue algul sadu ei tule. Öösiti langeb temperatuur alla 0, neist külmim on öö vastu reedet kuni -7 kraadiga. Päevad on laialdaselt päikeselised ja plusskraadides. Pühapäeval ja esmaspäeval võib ka 10 kraadi lähedast sooja loota.