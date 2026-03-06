USA tühistas sanktsioonid Rosnefti Saksa tütarfirmale

USA rahandusministeerium andis välja loa, mis lubab tehinguid Rosneft Deutschland GmbH ning RN Refining & Marketing GmbH-ga, vabastades ettevõtted oktoobris välja kuulutatud laiaulatuslikest sanktsioonidest.

USA president Donald Trump kehtestas oktoobris Vene naftahiidudele Lukoil ja Rosneft sanktsioonid osana harukordsest katsest Venemaale Ukraina sõja lõpetamiseks survet avaldada.

Tegemist oli Trumpi kõige jõulisemate meetmetega Venemaa vastu seoses Ukraina sõjaga.

Rosnefti Saksamaa äritegevusele esialgu erandit ei tehtud. Ettevõttele kuuluvad osalused kolmes Saksamaa rafineerimistehases, mis moodustavad 12 protsenti riigi rafineerimisvõimsusest.

Berliin on varad riikliku kontrolli alla võtnud ja rõhutab, et need on Venemaa emaettevõttest "lahti ühendatud". Samas on valitsus hoidunud täielikust riigistamisest, otsides selle asemel aktsiatele ostjat.

Berliinil oli sanktsioonide tõttu aga raskusi püsiva lahenduse leidmisega. Neljapäevane teadaanne sillutab teed müügile, ilma et ostjat ähvardaksid USA sanktsioonid.

Sanktsioonide tühistamine toimub ajal, mil Euroopat ähvardab Lähis-Ida sõja tõttu energiakriis, laevaliiklus Hormuzi väinas on peaaegu seiskunud ning maagaasi hinnad on hüppeliselt tõusnud.

Berliin tervitas Washingtoni viimast sammu ning energia- ja majandusminister Katherina Reiche sõnul on see tugev signaal tihedast Atlandi-ülesest koostööst sanktsioonipoliitikas.