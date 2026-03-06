X!

Kütuse hind tanklates langes veidi

Kütuse hinnad tanklates 6. märtsil 2026.
Kütuse hinnad tanklates 6. märtsil 2026. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Lähis-Ida konflikti tõttu kasvanud nafta maailmaturu hindade tõttu kallines Eestis nädala keskel nii bensiin kui diislikütus, kuid reede pärastlõunaks olid hinnad valdavalt veidi allapoole liikunud.

Sellel nädalal on kütuse hind olnud tanklates pidevas liikumises.

Bensiini 95 hind oli Alexelas teisipäeval 1,529 eurot, kolmapäeval 1,659 eurot ja reede pärastlõunal 1,599 eurot.

Circle K-s, kus kolmapäeval ulatus bensiini 95 hind 1,779 euroni, oli see reedel samuti langenud ning Tallinna eri piirkondade tanklates leidis seda müügilt nii 1,554, 1,599 kui ka 1,649 euroga.

Diislikütus maksis teisipäeva hommikul Alexela tanklas 1,409 eurot, kuid kerkis kolmapäeva teises pooles 1,759 euroni. Reede pärastlõunaks oli diislikütuse hind veidi allapoole tulnud ja see maksis Alexelas 1,699 eurot.

Kütuse hinnad tanklates 6. märtsil 2026. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Circle K küsis kolmapäeval diislikütuse eest 1,699 eurot ning reedel oli see mõnes nende Tallinna tanklas müügil sama hinnaga, kuid leidus tanklaid, kus selle hind oli langenud 1,654 euroni, aga ka tankla, kus liitri eest tuli maksta 1,729 eurot.

Olerexi tanklates müüdi reedel bensiini 95 nii 1,579 kui ka 1,649 euroga liitri eest. Diiselkütus maksis selles tanklaketis 1,679 eurot, kuid mõnes tanklas ka 1,729 eurot.

Neste küsis bensiin 95 eest reedel mõnes Tallinna tanklas 1,554 eurot ja diislikütuse eest 1,614 eurot liitrilt, aga leidus ka tanklaid, kus tuli liitri 95 eest tasuda 1,594 ja diisli eest 1,694 eurot.

Kütuse hinnad tanklates 6. märtsil 2026. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

