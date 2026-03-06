Trump nõudis Iraani tingimusteta alistumist

"Iraaniga ei tule mingit kokkulepet peale tingimusteta alistumise," teatas Trump. Ta lisas, et tema eesmärk on teha Iraan taas suureks ning kasutas MIGA-loosungit. Ta viitas sellega oma MAGA loosungile, "Make America Great Again" (muutkem Ameerika taas suureks).

Samal ajal jätkasid USA ja Iisrael Iraani pommitamist. Iisraeli armee teatas reedel, et õhuvägi korraldas Teherani vastu 15. rünnakulaine. Iisrael teatas veidi hiljem, et õhurünnaku käigus tapeti Iraani režiimi tähtis komandör.

Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Iisrael ja USA jätkavad Iraani pommitamist.

Iraani režiimi president Masoud Pezeshkian väitis samas reedel, et mõned riigid on alustanud konflikti lõpetamise vahendamispüüdlustega.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz hoiatas reedel rändekriisi eest ja ütles, et sõda ei tohi viia Iraani riigi kokkuvarisemiseni.

"Lõputu sõda ei ole meie huvides. Sama kehtib Iraani riikluse kokkuvarisemise või Iraani pinnal peetavate varisõdade kohta. Sellistel stsenaariumidel võivad olla Euroopa jaoks kaugeleulatuvad tagajärjed, sealhulgas julgeolekule, energiavarustusele ja rändele," ütles Merz.