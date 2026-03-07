Pühapäeval tuleb sooja kuni 10 kraadi

Pühapäeval on ilm päikseline Skandinaavia keskosas ja Baltimaades, pilvisem aga Skandinaavia lõunaosas ja Soomes. Päeva jooksul kandub Soomest pilvi ka meie poole, kuid sadu need ei too.

Öö vastu pühapäeva tuleb sajuta ja vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati on udu ja puhub valdavalt nõrk läänekaare, saartel lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on veel miinustes, -1 kuni -5 kraadi.

Naistepäeva hommik on vähese pilvisusega ja sadusid oodata pole. Paiguti on veel udu. Puhub lääne- ja edela-, saartel ka lõunatuul 1 kuni 6 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub nõrk edela- ja lääne-, saartel ka lõunatuul, põhjarannikul tuul tugevneb puhudes pärastlõunal iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 10, tuulepealsel rannikul 1 kuni 4 kraadi.

Uue nädala algus toob veel kerged öised miinuskraadid, päeval on sooja 6 kuni 13, tuulepealsel rannikul 1 kuni 6 kraadi. Esmaspäeval võib päeval kerget hoovihma sadada, teisipäev tuleb sajuta.

Kuiv ilm püsib ka kolmapäeval ja päevane õhutemperatuur varieerub üpris tublisti – sooja on 4 kuni 9, Kagu-Eestis kuni 12, tuulepealsel rannikul aga 1 kuni 3 kraadi.

Neljapäeval öine õhutemperatuur enam miinustesse ei lange, päeval on kuni 10 soojakraadi ja kohati võib nõrka vihma sadada.