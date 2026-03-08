Iraani vaimulik vihjas Khamenei poja saamisele uueks kõrgeimaks juhiks

Iraani uue kõrgeima juhi valimisega tegelev vaimulike kogu jõudis pühapäeval otsusele, kuid ei avalikustanud uue juhi nime. Uue kõrgeima juhi valimisel osalev Iraani kõrge vaimulik mõista, et ajatolla Ali Khamenei poeg Mojtaba võib saada oma isa ametijärglaseks.

Ekspertide nõukogu liikme ajatolla Hosseinali Eshkevari kommentaar kinnitab kasvavaid ootusi, et Mojtaba Khamenei, kes on sarnaselt isale range liini vaimulik, nimetatakse kõrgeimaks juhiks. See ametikoht annab Iraani Islamivabariigis lõpliku otsustusõiguse kõigis riigiküsimustes.

"Khamenei nimi jääb kestma," ütles nõukogu 88 liikme hulka kuuluv Eshkevari Iraani meedias avaldatud videos.

"Hääled on antud ja tulemus teatatakse peagi," lausus Eshkevari üksikasju täpsustamata.

Kuna Iisrael ähvardab igaüht, kes valituks osutub, ei ole ametlikku teadet veel edastatud.

Kinnituse korral võib see samm esile kutsuda USA presidendi Donald Trumpi pahameele.

Trump on varem väitnud, et tal peaks olema sõnaõigus järgmise juhi valimisel, kuid Iraan on selle nõudmise otsustavalt tagasi lükanud.

Mojtaba isa, kõrgeim juht Ali Khamenei, hukkus rohkem kui nädal tagasi ühes esimestest Iraani vastu suunatud rünnakutest.

"Hääletus juhi ametisse nimetamiseks leidis aset ja juht valiti ära," vahendas Iraani uudisteagentuur Mehr ekspertide kogu liikme Ahmad Alamolhoda sõnu.

Ta lisas, et kogu sekretariaat avalikustab nime hiljem.

Teised liikmed kinnitasid otsuse langetamist, kusjuures üks neist vihjas, et ameti võtab üle kadunud kõrgeima juhi Ali Khamenei poeg.

Mojtaba Khameneid on peetud oma isa, kellest sai 1989. aastal kõrgeim juht, võimalikuks järeltulijaks.

Tegemist on Iraani kõrgeima poliitilise ja usulise võimukandjaga, kellel on viimane sõna kõigis riiklikes küsimustes.

Valimiskogus Khuzestani provintsi esindav Mohsen Heydari ütles Iraani uudisteagentuuri ISNA teatel, et kõige sobivam kandidaat, kelle ekspertide kogu enamus heaks kiitis, on kindlaks määratud.

"Ka "Suur Saatan" on maininud esindajate tehtud valiku nime," lisas ta viitega Ühendriikidele.

USA vabariiklasest president Donald Trump on rõhutanud, et temal peaks olema roll järgmise juhi valimisel ning on tagasi lükanud Mojtaba Khamenei kandidatuuri, nimetades teda kergekaallaseks.

Iraani ametiisikud on kategooriliselt tagasi lükanud idee, et Trumpil võiks olla järeltulija valimisel mingisugunegi roll.

Veel üks kogu liige, Mohammad Mehdi Mirbagheri, kinnitas Iraani uudisteagentuuri Fars avaldatud videos, et on jõutud kindlale arvamusele, mis peegeldab enamuse seisukohta.

Kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei tapeti 28. veebruaril USA ja Iisraeli Iraanile suunatud rünnakute käigus, mis vallandas üle Lähis-Ida levinud sõja.

Pühapäeval ähvardas Iisraeli sõjaväe pärsiakeelne konto suhtlusvõrgustikus X võtta sihikule uut juhti valiva kogu liikmed.

"Soovime teile teatada, et Iisraeli riik jätkab hoolikalt iga järeltulija ja kõigi tema ametisse nimetada püüdvate isikute jälgimist," seisis postituses. "Hoiatame kõiki, kes kaaluvad osalemist sellel kohtumisel järeltulija valimiseks, et me ei kõhkle teid sihikule võtmast."

Kuid Mirbagheri kinnitas, et kogu liikmed jätkavad plaanipäraselt, öeldes, et nad teevad seda täpselt, kuna praegused olud on keerulised ja takistused püsivad.

Trump: Iraani järgmine juht ei püsi minu heakskiiduta kaua ametis

USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et Iraani järgmine usujuht ei püsi kaua ametis, kui Teheran esmalt tema heakskiitu ei saa.

"Ta peab saama meilt heakskiidu," ütles Trump ABC Newsile. "Kui ta meilt heakskiitu ei saa, ei püsi ta kaua ametis."

Trumpi kommentaarid kõlasid ajal, mil Iraani vaimulike kogu, mis vastutab tapetud usujuhi Ali Khamenei järeltulija valimise eest, oli teadete kohaselt hääletanud ja pidi peagi uue juhi nime avalikuks tegema.

Iisrael hävitas õhurünnakutega Teherani naftahoidla

Teherani Shahrani naftahoidla on pärast Iisraeli õhurünnakuid laupäeva õhtul ulatuslikus tulekahjus täielikult hävinud, teatasid sõjablogijad. Iraani riigimeedia teatas, et USA ja Iisrael ründasid Teheranis ja selle lähedal viit naftahoidlat.

Plahvatusi piirkonnas kajastasid ka CNN ja teised rahvusvahelised uudistekanalid.

Naftahoidlate ründamist kinnitas ka Iraan. Iraani ametniku sõnul kahjustasid USA ja Iisraeli õhurünnakud Teheranis ja selle lähedal viit naftahoidlat.

"Laupäeva õhtul ründasid vaenlase lennukid Teheranis ja Alborzis nelja naftahoidlat ja naftatoodete transpordikeskust," ütles Iraani riikliku naftatoodete jaotusettevõtte Keramat Veyskarami riigitelevisioonile.

Naftahoidla põleng Autor/allikas: X/kuvatõmmis

Ta lisas, et viis rajatist sai kahjustada, kuid tulekahju saadi kontrolli alla.

Iraani president ütles pühapäeval, et tema riik ei allu kiusamisele

Iraani president Masoud Pezeshkian on öelnud, et tema riik ei allu kergesti kiusamisele ja lubas rünnakutele jätkuvalt reageerida.

"Kui meid rünnatakse, pole meil muud valikut, kui vastata. Mida suuremat survet nad meile avaldavad, seda tugevam on loomulikult meie vastus," ütles Pezeshkian pühapäeva hommikul videokommentaarides.

"Meie Iraan, meie riik, ei allu kergesti kiusamise, rõhumise või agressiooni ees – ja pole seda kunagi teinud."

Iraani president vabandas laupäeval naaberriikide ees, kes võõrustavad USA sõjaväebaase rünnakute eest nende territooriumil. Pärast seda, kui avaldus tekitas riigis vastureaktsiooni ja sõjavägi talle vastu vaidles, ütles Pezeshkian, et tema märkusi "tõlgendas valesti vaenlane, kes püüab külvata lõhesid naabritega".

Iraani teatel on ajatolla Ali Kahmeneile järeltulija välja valitud, kuid selle nimi pole veel välja öeldud. Iisrael on juba avaldanud teate, et võtab sihikule nii Kahmenei mantlipärija kui ka need inimesed, kes teda ametisse määrata üritavad.

Iraani ministeerium: sõjas on hukkunud 1200 inimest

Iraani päästeorganisatsiooni Punase Poolkuu Ühing teatel on USA-Iisraeli õhurünnakud Iraanis kahjustanud umbes 10 000 tsiviilhoonet üle kogu riigi.

Ühingu teatel on hoonete hulgas 7943 elamut ja 1617 äripinda ning mitu meditsiini- ja haridusasutust.

Iraani tervishoiuministeeriumi teatel on USA-Iisraeli õhurünnakutes Iraanis hukkunud 200 last. Ministeeriumi pressiesindaja Hossein Kermanpour ütles X-is avaldatud postituses, et USA ja Iisraeli õhurünnakutes Iraanis on alates sõja algusest 28. veebruaril hukkunud 200 alla 12-aastast last ja umbes 200 naist.

Kermanpour ütles, et nad olid sõjas hukkunud enam kui 1200 inimese seas. Ta ütles, et vigastada sai üle 10 000 tsiviilisiku, sealhulgas 1400 naist. Kermanpouri sõnul oli USA-Iisraeli rünnakutes sihtmärgiks tervishoiuinfrastruktuur, kusjuures üheksa haiglat on nüüdseks rivist väljas ja 14 kiirabiautot on hävitatud.

Lääne meedial pole olnud võimalik neid väiteid sõltumatult kinnitada. Pentagon on öelnud, et rünnakut Minabi tüdrukutekoolile, kus hukkus 150 last, alles uuritakse.

Iisraeli ja USA ametnikud on ähvardanud olukorra edasise eskaleerumisega Lähis-Idas.

Donald Trump on öelnud, et ainult Iraani tingimusteta alistumine lõpetab kaheksa päeva tagasi alanud pealetungi. "Iraaniga ei tule mingit kokkulepet peale tingimusteta alistumise," kirjutas Trump reedel oma Truth Sociali platvormil, kui USA strateegilised pommitajad tegutsesid Iraani kohal ja intensiivsed Iisraeli rünnakud Liibanonis sundisid üle miljoni inimese oma kodudest põgenema.