Lähis-Ida konfliktipiirkonda on jäänud veel ligi 400 Eesti kodanikku

Eesti on seitsme erilennuga toonud Lähis-Idast ära 1089 inimest, sellele arvule lisandusid veel sülelapsed. Piirkonda on jäänud veel ligikaudu 400 Eesti kodanikku.

Pühapäeva õhtul asusid Dubaist teele viimased kaks erilendu, et aidata koju Araabia Ühendemiraatides reisil olnud Eesti kodanikud ning nende Eesti elamisloaga pereliikmed. Kokku korraldas välisministeerium seitse erilendu, neist esimesed väljusid reedel.

"Eesti näitas, et oleme suuteliselt väga keerulistes ja ohtlikes oludes viima oma kodanike koju toomiseks läbi raske operatsiooni ning mitte sõltuma teiste abist, vaid ise ka teisi riike aitama," ütles välisminister Margus Tsahkna (E200).

"Täna päeval asus Dubaist Eesti poole teele Hestoni lend ja veidi aja eest FlyDubai lend Riiga," lisas ta. "Need on viimased erilennud ja praegu meil rohkem erilende plaanis korraldada ei ole."

Tsahkna lisas, et taastumas on liinilennud ja lisaks paigutatakse Eesti inimesi, kel peaks tekkima soov lahkuda, ka teiste riikide erilendudele. Näiteks on Eesti kodanikud ära saanud Austria, Leedu, Küprose, Luksemburgi ja Tšehhi korraldatud erilendudega.

"Kuna teised riigid on aidanud koju meie inimesi, anname piiratud võimaluse erilennule koha saada ka teistele EL-i kodanikele. "Näiteks on meie abil koju saanud Soome, Rootsi, Islandi, Läti, Leedu, Norra, Saksa, Iiri, Suurbritannia ja Rumeenia kodanikke."

"Osad erilendude kulud saab ka katta Euroopa Liidu rahadest, sest Eesti käivitas esmakordselt ELi tsiviilkaitsemehhanismi (UCPM) konsulaarvaldkonnas, mis võimaldab saada ELi kaasrahastust kodanike abistatud lahkumise korraldamiseks," ütles Tsahkna.

"Oleme oma inimeste koju toomiseks korraldanud seitse erilendu ja see pole kiiresti muutuvates oludes olnud lihtne," sõnas Tsahkna ja rõhutas, et Eesti ei jäta kedagi omadest maha. "Tegu oli väga keerulise olukorraga nii julgeoleku vaatest kui ka selles osas, et piirkonnast ei väljunud lende, millega inimesed oleksid saanud omal käel lahkuda."

"Piirkonnast oleme ära toonud 1084 inimest, kellele lisanduvad sülelapsed," ütles Tsahkna. "Nende hulgas on Eesti kodanikke, nende teisest kodakondsusest pereliikmeid ja ka Euroopa Liidu kodanikke."

Kataris, Saudi Araabias, Omaanis, Bahreinis, Jordaanias ja Kuveidis viibivate Eesti kodanike ja nende Eesti elamisloaga pereliikmete koju aitamisega tegeleb välisministeerium personaalselt.

Piirkonnas on veel umbkaudu 400 inimest, AÜE-s ligi 300, Kataris umbes 30, Saudi Araabias umbes 10, Omaanis umbes 35 ja Iisraelis umbes 10 inimest.

"Need on inimesed, kes endast meile märku on andnud," sõnas Tsahkna. "Palun kõigil, kes on veel piirkonnas, ja ei ole endast märku andnud, teha seda läbi välisministeeriumi Reisi Targalt lehel."

Osad Eesti kodanikud ja nende pereliikmed pole avaldanud soovi erilennuga Lähis-Ida piirkonnast lahkuda ja ootavad liinilendude jätkumist, ütles Tsahkna.

"Osadele otsime kohta teiste riikide erilendudele, oleme nendega kontaktis," lisas ta.

Tsahkna sõnul selgub erilendude korraldamise maksumus lähipäevil. "Lööme veel kulusid kokku ja võtame arvesse ka UCPMi, mis osa kulusid katab."

Välisministeerium palub kõigil Eesti kodanikel, kes on Lähis-Ida piirkonnas ja kes end registreerinud ei ole teha seda välisministeeriumi veebilehel.

Vajadusel saab pöörduda kirjutades konsul@mfa.ee või helistades info saamiseks ööpäevaringsel hädaabitelefonil +372 5301 9999.

Ministeerium uuendab jooksvalt informatsiooni ka veebikonsuli lehel ja välisministeeriumi kodulehel www.vm.ee