Nafta hinna järsk tõus pani riigid tegutsema

USA ja Iisraeli rünnakuga Iraani vastu vallandunud konflikt on toonud kaasa nafta hinna järsu tõusu, mille mõju leevendamiseks oma kodanikele on esimesed riigid hakanud samme astuma. Nafta hind tõusis Iraani kättemaksurünnakute tõttu toornaftat tootvate Pärsia lahe riikide vastu esmaspäeval umbes kümnendiku, ületades esimest korda pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aastal 100 dollari piiri barreli kohta.

Ungari

Nafta hinna tõusuga kaasneva kütusehindade kallinemise peatamiseks teatas Ungari peaminister Viktor Orbán esmaspäeval, et kehtestab kohaliku aja järgi südaööst kütusehindadele piirhinna. Orbán, keda ootavad kuu aja pärast parlamendivalimised, lisas, et valitsus vabastab tarnekindluse tagamiseks riiklikud reservid ning et hinnalagi kehtib ainult Ungaris registreeritud sõidukitele.

Samas ei ole Ungari ainus Euroopa riik, mis hinnalae kehtestab.

Horvaatia

Ungari naaberriigi Horvaatia valitsus otsustas esmaspäeval peetud erakorralisel istungil kehtestada kütusehindadele hinnalaed, mis jõustuvad teisipäeval, 10. märtsil ja jäävad esialgu kehtima kaheks nädalaks.

Ametnikud kinnitusel kütusehinnad küll tõusevad, kuid meetmed piiravad hinnatõusu tarbijate jaoks, vahendas uudistekanal CroatiaWeek.com. Uute reguleeritud hindade kohaselt maksab baasbensiin (Eurosuper) 1,50 eurot liitri kohta, mis on praeguse hinnaga võrreldes neli senti kõrgem hind. Ilma valitsuse sekkumiseta oleks hind ulatunud 1,55 euroni liitri kohta, ütles peaminister Andrej Plenković. Diislikütuse (Eurodiesel) hind tõuseb seitsme sendi võrra, millega uus hind on 1,55 eurot liitri kohta. Ilma valitsuse meetmeteta oleks hind tõusnud 1,72 euroni liitri kohta. Praegune hind on 1,48 eurot liitri kohta.

Austria

Esmaspäeval teatas ka Austria kantsler Christian Stocker, kes juhib kolmeparteilist koalitsiooni, et kutsub üles ajutiselt bensiiniaktsiise langetama, et kompenseerida Iraani sõjast tingitud naftahindade tõusu.

"Ma kutsun üles ajutiselt bensiiniaktsiise langetama," ütles Stocker oma kantselei avalduses. Igasugune energiahindade tõusust tulenev suurenenud maksutulu tuleks maksumaksjatele tagastada ja valitsus arutab, kuidas seda kõige paremini teha, lisas ta.

Ühendkuningriik

Ühendkuningriik on valmis toetama nafta hädaolukorra varude vabastamist vastusena nafta hinna järsule tõusule, ütles Briti rahandusminister Rachel Reeves esmaspäeval.

"Olen valmis toetama Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) naftavarude koordineeritud vabastamist," ütles Reeves seadusandjatele pärast G7 rahandusministrite virtuaalset kohtumist, kus seda küsimust arutati.

Lõuna-Korea

Lõuna-Korea president Lee Jae Myung teatas esmaspäeval, et võimud kehtestavad esimest korda ligi 30 aasta jooksul kütusehindadele ülempiiri, et ohjeldada hinnatõusu, mille on tinginud Lähis-Ida konflikti tõttu on järsult tõusnud maailmaturu toornafta hind.

Lähis-Ida kriisi mõju käsitleval erakorralisel koosolekul kõneledes ütles Lee, et valitsus kehtestab kiiresti maksimaalse hinnalae naftatoodetele, mille hinnad on tema sõnul hiljuti "ülemäära tõusnud". Praegune kriis "on märkimisväärne koormus meie majandusele, mis sõltub suuresti ülemaailmsest kaubandusest ja energiaimpordist Lähis-Idast," ütles Lee avakõnes. Ta lisas, et Lõuna-Korea otsib ka uusi energiaallikaid peale Hormuzi väina kaudu tarnitava kütuse.

Pakistan

Pakistani peaminister Shehbaz Sharif avalikustas esmaspäeval mitu kokkuhoiuabinõud, sealhulgas valitsuse kütusetoetuste kärpimise ja koolide sulgemise, et säästa kütust Lähis-Idas ägeneva konflikti keskel.

Kõik koolid suletakse alates 16. märtsist kaheks nädalaks, samal ajal kui kõrgharidus läheb koheselt üle veebipõhisele formaadile, ütles Sharif televisioonis edastatud pöördumises. Valitsusasutuste kütusetoetusi vähendatakse poole võrra ja 50 protsenti valitsusametnikest hakkab kütuse säästmiseks kodus töötama, ütles ta. Kõik valitsusasutused peale pankade lähevad üle neljapäevasele töönädalale, ütles Sharif.

Vietnam

Vietnam kavatseb kaotada kütuse imporditariifid, et tagada tarned praeguste maailmaturu katkestuste ajal, teatas valitsus, lisades, et meede peaks kestma aprilli lõpuni.

Indoneesia

Indoneesia suurendab oma riigieelarves kütusetoetusteks eraldatud summat, teatas riigi rahandusminister esmaspäeval.

Riik on praegu eelarves ette näinud 381,3 triljonit ruupiat (22,5 miljardit dollarit) energiatoetusteks ja riigiettevõtte Pertamina ning kommunaalettevõtte PLN kompenseerimiseks nende pingutuste eest hoida mõned kütusehinnad ja elektrienergia tariifid taskukohasel tasemel.

Hiina

Hiina on palunud rafineerimistehastel peatada uute kütuseekspordi lepingute sõlmimine ja proovida tühistada juba sõlmitud saadetisi, ütlesid asjaga kursis olevad allikad juba eelmisel nädalal.

Juhised ei kehtinud rahvusvaheliste lendude lennukikütuse tankimisele ega Hongkongi või Macausse suunduvate tarnete kohta, ütlesid nad.

Bangladesh

Bangladesh sulgeb esmaspäevast alates kõik ülikoolid, tuues Eid al-Fitri pühad ettepoole osana erakorralistest meetmetest elektri ja kütuse säästmiseks.

Nafta hind jõudis 120 dollari lähedale

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind ületas esmaspäeva varahommikul 115 dollari piiri ning jõudis korraks ka 120 dollari lähedal, kuid langes siis õhtuks uuesti 99 dollari juurde.

Hormuzi väin on Iraani sõja tõttu endiselt suletud ning Lähis-Ida riigid on asunud oma naftatootmist vähendama.