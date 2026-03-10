X!

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari

USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Andrew Leyden
USA president Donald Trump hoiatas Iraani Hormuzi väina blokeerimise eest ning naftahinnad langesid kiiresti tagasi alla 100 dollari barrelist. Trump ütles veel esmaspäeval, et sõda võib peagi lõppeda.

Naftahinnad on viimastel päevadel kõikunud, esmaspäeva varahommikul ületas rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brent toornafta hind 115 dollari piiri.

Teisipäeva varahommikul oli Brent toornafta hind aga 92 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 88 dollarit barreli kohta. 

Naftahinnad hakkasid möödunud nädalavahetusel järsult tõusma, kuna Lähis-Ida peamised energiatootjad vähendasid tootmist Hormuzi väina sulgemise tõttu. Esmaspäeval aga ähvardas Trump Iraani veelgi võimsama pommitamisega, kui viimane peaks jätkama Hormuzi väina blokeerimist.

Trump ütles veel esmaspäeval, et sõda võib peagi lõppeda. 

"Tegime väikese ekskursiooni, sest tundsime, et peame seda tegema mõnedest inimestest vabanemiseks. Ja ma arvan, et te näete, et sellest kujuneb lühiajaline ekskursioon," ütles Trump.

Trump ütles esmaspäeval, et USA võib energiahindade stabiliseerimiseks mõned naftasanktsioonid peatada. 

"Me loobume teatud naftaga seotud sanktsioonidest, et hindu alandada. Nii, et meil on mõne riigi suhtes sanktsioonid. Me võtame need sanktsioonid maha, kuni olukord laheneb. Kes teab, ehk ei peagi neid tagasi panema," rääkis Trump. 

Trump ei täpsustanud, millise riigi suhtes võib USA sanktsioone leevendada. Uudisteagentuur Reuters teatas varem, et USA kaalub Moskva-vastaste naftasanktsioonide tühistamist. USA rahandusminister Scott Bessent teatas juba möödunud neljapäeval, et USA lubab India naftatöötlejatel järgmise 30 päeva jooksul Venemaa naftat osta.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BBC, The Kyiv Independent

