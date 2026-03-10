Saksamaa ekspordi langus pärsib habrast majanduse elavnemist

Saksamaa eksport langes jaanuaris oodatust kiiremini, näitasid teisipäeval avaldatud ametlikud andmed, mis on viimane märk sellest, et Euroopa raskustes oleva tippmajanduse taastumine on endiselt habras.

Statistikaameti Destatis esialgsetel andmetel vähenes eksport detsembriga võrreldes 2,3 protsenti 130,5 miljardi euroni, põhjuseks saadetiste vähenemine Hiinasse ja Euroopasse.

Finantsandmete firma FactSet küsitletud analüütikud eeldasid kaheprotsendist langust.

Pärast kolme rasket aastat on suured lootused, et euroala tööstushiiglane taastub sel aastal tänu kantsler Friedrich Merzi algatatud avaliku sektori kulutuste buumile.

Vaatamata viimaste kuude positiivsetele märkidele on värsked ekspordiandmed tagasilöögiks ning viitavad, et pööre paremuse poole ei pruugi tulla kiiresti.

Eksport Hiinasse, mis oli 2025. aastal Saksamaa peamine kaubanduspartner, langes jaanuaris üle 13 protsendi.

Traditsiooniliselt Saksamaa ettevõtete jaoks oluline ekspordisihtkoht Hiina on muutunud keeruliseks turuks majanduskasvu aeglustumise ja kohalike konkurentide esilekerkimise tõttu.

Saksamaa eksport teistesse Euroopa Liidu riikidesse langes samuti ligi viis protsenti.

Positiivsema poole pealt aga taastusid saadetised USA-sse, mis on Saksamaa peamine ekspordisihtkoht. Tõus oli ligi 12 protsenti pärast seda, kui eksport oli 2025. aastal president Donald Trumpi tollisõja tõttu tugevalt kannatanud.

Import Saksamaale langes jaanuaris ligi kuus protsenti, mis oli tingitud ostude vähenemisest USA-st ja Hiinast.

Saksamaa impordi väärtus oli jaanuaris 109,2 miljardit eurot. Kaubavahetuse ülejääk suurenes 21,2 miljardi euroni.