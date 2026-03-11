WSJ: IEA soovib paisata turule ajaloo suurima koguse naftareserve

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et rahvusvaheline energiaagentuur (IEA) soovib naftaturu stabiliseerimiseks võtta kasutusele strateegilised reservid. Lehe teatel teeb IEA seetõttu ettepaneku, et turule paisataks ajaloo suurim kogus naftareserve.

IEA tahab langetada toornafta hinda ja tegi ettepaneku oma ajaloo suurima naftavarude vabastamise kohta. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et see ületaks 182 miljoni barreli piiri, mis lasti turule 2022. aastal. Ettepanekut arutati teisipäeval, kui kohtusid 32 IEA liikmesriigi energiaametnikud, vahendas The Wall Street Journal.

Allikate teatel langetavad riigid ettepaneku osas otsuse kolmapäeval. See kiidetakse heaks, kui ühelgi riigil pole vastuväiteid, kuid isegi ühe riigi protest võib plaani edasi lükata.

IEA soovib oma ettepaneku raames leevendada Hormuzi väina sulgemisest tingitud tarnehäireid. Ligi viiendik maailma naftatoodangust läbib Hormuzi väina, kus Iraani rünnakute oht on seiskanud laevaliikluse.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Iraani rünnakud oli üks põhjusi, miks lääneriigid ja nende liitlased lõid 1974. aastal IEA.

Agentuur annab suuniseid, kui palju toornaftat peavad liikmesriigid oma reservides hoidma. Samuti koordineerib IEA naftareservide vabastamist, et kaitsta majandust turu ebastabiilsuse eest. IEA liikmetel on avalikes varudes 1,2 miljardit barrelit naftat.

Nafta hind on alates 28. veebruarist kerkinud ja ületas vahepeal 115 dollari piiri. Seejärel liikus hind järsult alla ja kolmapäeva varahommikul oli rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind 86 dollari juures. Samal ajal on kerkinud autokütuse hind ning majandusteadlaste hinnangul võib see kiirendada inflatsiooni.