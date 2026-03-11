X!

WSJ: IEA soovib paisata turule ajaloo suurima koguse naftareserve

Välismaa
Texase osariigis asuv naftataristu
Texase osariigis asuv naftataristu Autor/allikas: SCANPIX/AFP/BRANDON BELL
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et rahvusvaheline energiaagentuur (IEA) soovib naftaturu stabiliseerimiseks võtta kasutusele strateegilised reservid. Lehe teatel teeb IEA seetõttu ettepaneku, et turule paisataks ajaloo suurim kogus naftareserve.

IEA tahab langetada toornafta hinda ja tegi ettepaneku oma ajaloo suurima naftavarude vabastamise kohta. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et see ületaks 182 miljoni barreli piiri, mis lasti turule 2022. aastal. Ettepanekut arutati teisipäeval, kui kohtusid 32 IEA liikmesriigi energiaametnikud, vahendas The Wall Street Journal

Allikate teatel langetavad riigid ettepaneku osas otsuse kolmapäeval. See kiidetakse heaks, kui ühelgi riigil pole vastuväiteid, kuid isegi ühe riigi protest võib plaani edasi lükata.

IEA soovib oma ettepaneku raames leevendada Hormuzi väina sulgemisest tingitud tarnehäireid. Ligi viiendik maailma naftatoodangust läbib Hormuzi väina, kus Iraani rünnakute oht on seiskanud laevaliikluse. 

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Iraani rünnakud oli üks põhjusi, miks lääneriigid ja nende liitlased lõid 1974. aastal IEA. 

Agentuur annab suuniseid, kui palju toornaftat peavad liikmesriigid oma reservides hoidma. Samuti koordineerib IEA naftareservide vabastamist, et kaitsta majandust turu ebastabiilsuse eest. IEA liikmetel on avalikes varudes 1,2 miljardit barrelit naftat. 

Nafta hind on alates 28. veebruarist kerkinud ja ületas vahepeal  115 dollari piiri. Seejärel liikus hind järsult alla ja kolmapäeva varahommikul oli rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind 86 dollari juures. Samal ajal on kerkinud autokütuse hind ning majandusteadlaste hinnangul võib see kiirendada inflatsiooni. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:34

Selgroo eriline painduvus toob kassi käppadele

07:29

OTSE kell 8.30: riigikogu komisjonid arutavad Auvere õlitehasega seonduvat

07:26

WSJ: IEA soovib paisata turule ajaloo suurima koguse naftareserve

06:51

Norstati uuring näitab erakondade reitingute paigal püsimist

06:28

Trump: USA hävitab Iraani miiniveeskajad

05:54

Zelenski: Ukrainal on nüüd rohkem kaarte

04:52

Lõuna-Korea 100 miljoni investeering on üksnes pakkumine

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

Vene droonirünnakus Dnipro linnale sai vigastada 10 inimest Uuendatud

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

10.03

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari Uuendatud

10.03

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös Uuendatud

10.03

Venemaa valmistub seadustama oma välismaal asuvate kodanike kaitsmist relva jõul

10.03

Leht: Khargi saar võib olla võti Iraani alistamiseks ilma USA maavägedeta

10.03

Sunly kavandab Läänemaale üle 1,7 miljardi eurost andmekeskust Uuendatud

10.03

Marju Lauristin: eesti kultuuri kitsaskoht on keskealine mees

09.03

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

10.03

Soome ja Rootsi vahelist elektrikaablit tabas rike

10.03

Valitsus arutab neljapäeval aktsiisitõusude ärajätmist

09.03

Kütuse hind tanklates tõusis taas

ilmateade

loe: sport

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Suusahüpete Eesti meistrivõistlusi valitses Vagul

loe: kultuur

10.03

Uus kunstirühmitus Art!šokk avas Tallinnas esimese näituse

10.03

Galerii: kunstiakadeemia tudengid andsid vanadele voodilinadele uue elu

10.03

Ronja Talunik: #NooredTartustOnPimestatud

10.03

Riste Sofie Käär: üritan silmi imelike asjade osas lahti hoida

loe: eeter

10.03

Perega Dubais puhanud Viinalass: kogesin esimest korda elus sõjaohtu

10.03

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Kuulan kõne või kõnet?

10.03

Ekspert: tehisaru kaotab igas vallas pigem rutiinseid töökohti

10.03

Kokk: sibula pisarateta hakkimiseks on paar lihtsat nippi

Raadiouudised

10.03

Päevakaja (10.03.2026 18:00:00)

10.03

Lastekirjanduse keskus valis välja paremad laste- ja noorteraamatud

10.03

Sunly andmekeskus hakkab tehisaru mudeleid treenima ja päringuid töötlema

10.03

Paindliku lastehoiu asemel on peredele tähtsad paindlikud töötingimused

10.03

Raadiouudised (10.03.2026 15:00:00)

10.03

Raadiouudised (10.03.2026 12:00:00)

10.03

Portugali uus president António José Seguro vannutati ametlikult ametisse

10.03

Kohus: Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemisel ei arvestatud eestikeelse kogukonnaga

10.03

Tartu teeb tänavu teetöid enam kui 16 miljoni euro eest

10.03

Trump: sõda Iraanis võib lõppeda, kuid USA võib ka kaugemale minna

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo