Kohus kuulutas välja AS E-Piim Tootmine pankroti

Majandus
E-Piima Paide piimakombinaat.
E-Piima Paide piimakombinaat. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Majandus

Kohus kuulutas 11. märtsil välja AS E-Piim Tootmine pankroti ning nimetas ettevõtte pankrotihalduriteks Indrek Lepsoo ja Olev Kuklase.

Pankrotimenetluse käigus selgub ettevõtte majanduslik olukord ja mil määral ning mis viisil vara müües võiksid võlausaldajad oma raha tagasi saada.

E-Piim Tootmine omanikevahelised läbirääkimised ei toonud ettevõttesse uut raha, mis tingis ka ettevõtte maksejõuetuse, teatas E-Piim Tootmine tegevjuht Anti Orav.

Ettevõtte juhatuse liige Janis Bertulsons esitas 11. veebruaril 2026 pankrotiavalduse, lähtudes seadusest tulenevast kohustusest tegutseda ettevõtte ja kõigi osapoolte huvides olukorras, kus ettevõtte finantsseis ei võimalda enam kohustusi tavapäraselt täita.

AS E-Piim Tootmine juhtkond teeb koostööd pankrotihalduritega, et säilitada ettevõtte tegevus pankrotimenetluse ajal.

"Töötav tehas, motiveeritud meeskond ja jätkuv piimatarnete süsteem loovad parimad eeldused ettevõttele jätkusuutliku lahenduse leidmiseks," ütles Orav.

E-Piim Tootmine omandamisest on huvitatud mitmed ettevõtted, mis plaanivad seda teha pankrotiprotsessil.

AS E-Piim Tootmine Paides asuva juustutehase käivitamise järel on ettevõtte müügitulu kasvanud enam kui kolm korda. Juustutehas suudab igapäevaselt töödelda kuni 1000 tonni toorpiima. 2025 aastal eksportis ettevõte üle 90 protsendi toodangust.

Kokku töötab ettevõttes ligi 200 inimest, sealhulgas Paides umbes 100. Lisaks Paide juustutehasele on ettevõttel tootmisüksused Põltsamaal ja Järva-Jaanis.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

