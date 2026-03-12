Reedel särab päike ja on sooja kuni 14 kraadi

Reedel jääb madalrõhuala kese Islandi lähedale ja vihmasajud Skandinaavia maades jätkuvad. Baltimaade kohale ulatub kagu poolt aga kõrgrõhuala serv ja ilm on sajuta. Sooja on kuni 16 kraadi, meist põhja pool aga õhusoe üle 10 kraadi ei tõuse.

Öö tuleb muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Paiguti on udu. Puhub mõõdukas lõuna- ja edelatuul, Lääne-Eesti rannikul on tuul pisut tugevam, puhudes 7-14, iiliti 19 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni 4 kraadi.

Hommik on vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub valdavalt mõõdukas lõunatuul, rannikul 8-13, iiliti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 4 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sadusid oodata pole. Puhub valdavalt lõunatuul 4-10, saartel ja läänerannikul 7-14, puhanguti 19 m/s. Sooja on 8 kuni 14, tuulepealsel rannikul 4 kuni 7 kraadi.

Laupäev tuleb olulise sajuta ja soe - öösel on 2 kuni 6, päeval 9 kuni 16 kraadi. Samas, tuulepealsel rannikul on kõigest kuni 4 kraadi.

Ka pühapäeval püsib öine õhusoe plusspoolel, päeval kerkib õhutemperatuur kuni 13 kraadini. Öösel sajab saartel vihma ning pärastlõunal levib sadu aegamisi ka mandrile.