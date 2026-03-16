Läänemets: oravad tegid sotsidele ettepaneku pakkuda presidendiks Riina Kionka

Riina Kionka. Autor/allikas: Välisministeerium / Flickr
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa väitel palus Reformierakond sotsidel käia võimaliku presidendikandidaadina välja kogenud diplomaadi Riina Kionka nime.

"Seda (Kionka nime – toim) on palunud Reformierakond, et me selle nime välja käiks. Ma isiklikult pole üldse kursis, kes see inimene on. /.../ Ei oska öelda, miks nad ei taha seda nime ise välja käia, aga sotsiaaldemokraadid ei ole mingi Reformierakonna taskupartei. See on väga suur viga – nad ikka ei saa aru pärast 20 aastat, et ei saa võtta mistahes erakonda ja teha temaga, mida tahavad," rääkis Läänemets Delfile antud usutluses.

Küsimusele, kes on selle aktivismi taga Reformierakonnas, vastas Läänemets, et Reformierakonnas moodustavad põhituumiku Kristen Michal, Keit Kasemets (riigisekretär – toim) ja võib-olla veel mõned inimesed.

"Aga ilmselgelt, kui soovitakse praegu teist kandidaati välja käia, siis järelikult ei soovita rääkida Alar Karisest. Vaadates hääli riigikogus – neil on blokeeriv vähemus. Ükstapuha, mida mõni erakond räägib, küsimus on selles, mida Reformierakond arvab."

Reformierakonnast eitati, et sotsidele Kionka väljakäimise palve oleks esitatud. Reformierakondlaste esindajate sõnul käinud Kionka nime välja hoopis üks "endine tippsots".

Läänemets ütles veel, et kuigi Isamaa toetus püsib reitingute tabelis endiselt kõrge, pole Läänemetsa sõnul näha, et Isamaa võiks kindlalt peaministriparteiks saada.

Allikas: Delfi

Läänemets: oravad tegid sotsidele ettepaneku pakkuda presidendiks Riina Kionka

