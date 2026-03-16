Kohus otsustab lähipäevil, kas minna edasi Tartu HLÜ pankrotimenetlusega

Tartu hoiu-laenuühistu juhatuse liikmed käisid esmaspäeval Tartu maakohtus aru andmas, miks on ühistu juhatus avaldanud samaaegselt soovi algatada nii saneerimine kui ka pankrotimenetlus. Maakohus peaks lähipäevil otsustama, kas minnakse edasi pankrotimenetlusega. Samal ajal on ringkonnakohus menetlusse võtmas ühistu saneerimistaotlust.

Kinnisel ärakuulamisel soovis kohus teada, miks on juhatus esitanud kaks vastandlikku taotlust saneerimiseks ja pankrotimenetluse algatamiseks. Möödunud nädala esmaspäeval esitas ühistu saneerimistaotluse ringkonnakohtule ja samal ajal esitas ühistu jurist ainuisikuliselt pankrotmenetluse taotluse maakohtule.

"Praegu on mõlemad protsessid käimas, ringkonnakohus menetleb saneerimisprotsessi ja seda taotlust ja kohalik maakohus vaatab praegu pankrotiasju üle. Hetkel on seisukoht see, et määratakse vist ajutine pankrotihaldur, kes vaatab ja tutvub, kas tegemist on pankrotiolukorraga või ei ole tegemist pankrotiolukorraga, vaid võib minna saneerimisega edasi," lausus Tartu hoiu-laenuühistu nõukogu esimees Harry Raudvere.

Seda, mil määral üldse hoiustajatel õnnestub oma raha tagasi saada, ei oska keegi täna täpselt öelda.

"Protsentidena ei ole seda võimalik öelda. See ongi see, mida ajutine haldur peaks kindlaks tegema, et juhul kui asi läheks pankrotti, millest me võiksime siis üldse rääkida. Aga see on järgmise ehk umbes poole aasta teema, kus hakatakse protsentidest rääkima," ütles Tartu hoiu-laenuühistu juhatuse liige Raigo Sõlg.

Maakohus otsustab lähipäevil, kas võtta pankrotiavaldus menetlusse ning kas määrata ajutine pankrotihaldur või mitte.

Hoiustajaid esindav Erki Pisuke ütles, et kahe vastandliku avalduse esitamise põhjuseks võib olla juhatuse liikme vastutuse küsimus. Kuid ta näeb riskikohana asjaolu, et segase menetluse korral võtab kohtul menetlemine kauem aega ja seni on võimalik ühistu juhtliikmetel selle tütarettevõtetega tehinguid teha.

"Tütarettevõtete juhatuse liikmetel ju kohe mingeid piiranguid ei kaasne. Selge on see, et ühistu osalus tütarettevõttes on ühistu vara ja see on ka pankrotivara hulka kuuluv, aga kõik need pankrotimenetluse protsessid on ju aeganõudvad. Ja sellel ajal, kui kogu see protsess käib, olemasolev juhtkond saab endiselt teha tehinguid. See ei oleks probleem klassikaliselt toimiva hoiu-laenuühistu mudeli puhul, aga antud hetkel ma arvan, et see on ikkagi väga suur riskikoht," rääkis Pisuke.