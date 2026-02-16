X!

Ratas: Euroopa Parlamendis on turbulents heitkoguste süsteemi muutmiseks

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Euroopa Parlamendi saadiku Jüri Ratase sõnul on parlamendis tekkinud poliitiline surve arutada, kuidas saaks heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) paremaks teha, et Euroopa Liidu riikide konkurentsivõimet tõsta. ETS2 puhul ennustab Ratas veel ühte ajalist edasilükkamist.

Mitteametlikul Euroopa ülemkogu kohtumisel oli teemaks konkurentsivõime ja tõsine mure, kuidas muuta Euroopa veel tugevamaks. Tunnistati nõrkusi ja öeldi, et kindlaks tuleb jääda vabakaubandusele, muutuda veel digitaalsemaks ja vähendada bürokraatiat. Aga kui kuulata suurte riigijuhtide, näiteks Prantsusmaa presidendi või Saksamaa liidukantsleri murenoote, siis sellest kõigest justkui on vähe. Soovitakse üle vaadata ka keskkonnapoliitika aluseks olev heitmekaubanduse süsteem – jutt käib ETS-i lühendi taha peituvast süsteemist ja selle hinnaregulatsioonist.

"Eelmisel nädalal tuli tõesti üks väga tugev signaal Antwerpenist, kui tööstusriigid kohtusid ja kohal olid ka suuremate riikide juhid. Kohal oli ka komisjoni president ja oli väga selge, et konkurentsivõime on kahjuks languses. Öeldakse, et üheks põhjuseks on heitekoguste kauplemise süsteem, seesama ETS, ja seda tuleks muuta," rääkis Ratas Vikerraadios.

Ratas sõnas, et küsimus on, kas Euroopa Liidus saab üldse midagi muuta, sest algatusõigus on ainult komisjonil. "Kas komisjon tuleb sellega välja? See on iseküsimus. Samas on teada, et komisjon peab ETS-i küsimuse tooma uuesti lauale selle aasta suvel, sest on vaja kokku leppida uued tegevused aastaks 2030+. Riigi- ja valitsusjuhid soovisid, et märtsi ülemkoguks oleks komisjoni poolt mingisugune mõte või ettepanek laual," lausus Ratas.

ETS võib kahandada konkurentsivõimet

Ratase hinnangul on ETS-i peamine mure konkurentsivõimes.

"ETS töötab tegelikult juba 21 aastat, alates 2005. aastast. Tõsi, siis oli hind kusagil viis eurot tonni kohta. Tänaseks on see 70 euro juures, vahepeal oli ka 80 eurot. Nüüd on küsimus, mida soovitakse. Ühelt poolt loeme Eestis poliitilisi avaldusi, et see tuleks prügikasti visata ja ära lõpetada. Minu info kohaselt ei ole tegelikult riike, kes ütleksid, et ETS tuleb ära lõpetada ja eesmärkidele punane kriips peale tõmmata. Küll aga räägitakse sellest, et konkurentsivõimet tuleks tõsta, ja küsimus on, mida saaks heitekoguste süsteemis teha, et meie tööstus oleks konkurentsivõimelisem," lausus Ratas.

Ratas märkis, et komisjoni president on viimasel ajal kasutanud vastuargumenti ETS-i kriitikutele ja ütleb, et EL on suutnud heidet vähendada 39 protsenti ja samas on majandus 71 protsenti kasvanud.

"Teine tugev avaldus, mida Ursula von der Leyen teeb, on see, et aastal 2025 saime taastuvenergiast rohkem energiat kui fossiilkütustest. Samas, kui vaatame selliseid sektoreid nagu keemiatööstus, terase- ja tsemenditootmine, on selge, et see lööb konkurentsivõimet väga tugevasti," lausus Ratas.

Ratas märkis kuigi Euroopa kaotab konkurentsivõimes ja töökohtades, siis küsimus on, mida teha.

"Info, mis on välja käidud, on see, et kehtestatakse niinimetatud hinnakoridor – kui palju tonn tohib maksta. Hind olnud ka 100 eurot. Hinnakoridoris on võimalik juriidiliselt kokku leppida, aga see eeldab, et liikmesriigid on ühes positsioonis ning ka komisjon ja parlament soovivad seda," lausus Ratas.

Ratas jätkas: "Teine küsimus: nimetatud tööstused soovivad kindlasti, et tasuta kvoote tuleks juurde. Ma arvan, et pannakse lauale teema tasuta kvootide pikendamisest – hetkel peaks tasuta kvootide süsteem lõppema ja jõudma nulli aastaks 2039, kuid võib-olla soovitakse seda pikendada."

Ratas nentis ka, et väga palju riike on teinud suuri samme innovatsioonis, et liikuda kliimaneutraalsuse poole.

"Paljud tööstused ja ettevõtlussektorid on sellega kaasa läinud ning ütlevad, et on vajalikud sammud ära teinud. Aga kui vaadata parlamenti – näiteks minu fraktsiooni, Euroopa Rahvaparteid –, siis kriitikanooli on päris palju," lausus Ratas.

"Kui küsida, kas parlamendis on reaalselt juttu kogu ETS-süsteemi täielikust lõpetamisest, siis seda räägivad vaid mõned populistid, kuid ma ei usu, et see on realistlik," lisas poliitik.

ETS2 võidakse veel edasi lükata

Ratas sõnas, et Eesti on ETS2 kohta öelnud, et soovime edasilükkamist.

"Teatavasti on ETS2, mis puudutab tugevalt transporti ja hoonete soojustamist, edasi lükatud 1. jaanuariks 2028. Ma arvan – see on puhtalt minu tunnetus –, et see ei ole viimane edasilükkamine," sõnas Ratas.

"Aga veel kord: ma arvan, et suurem poliitiline surve on täna olemas, et ETS1 süsteemi tuleb muuta – Euroopa peab saama reaalselt konkurentsivõimelisemaks. See turbulents on juba jõudnud parlamenti," võttis Ratas teema kokku.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Mirko Ojakivi

Allikas: Uudis+, Vikerraadio

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:56

Tööandjad ja ametiühingud jõudsid alampalga küsimuses kokkuleppele

15:38

Meillard tuli pärast norralase eksimust olümpiavõitjaks, Laine katkestas Uuendatud

15:35

Norra konservatiivid hääletasid partei üldkogul napilt varandusmaksu kaotamise poolt

15:35

Raadiouudised (16.02.2026 15:00:00)

15:35

Mullu said investeerimiskelmid kätte 6,3 miljonit eurot

15:32

Uus elu- ja ärikvartal Tallinnas Admiraliteedi basseni ääres sai ehitusloa

15:13

Valgamaale ja Pärnumaale kerkivad uued võimsad akusalvestid

15:10

Hollandi lühirajauisutajad nopivad kuldmedaleid

14:50

Henry Kõrvits: klaveriõpetaja koputus lõpetas mu muusikakooli tee

14:45

Kersti Kaljulaidi sõnul võiks lastehoiusüsteem arvestada ka hilisemate tööaegadega

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

15.02

Sõja 1453. päev: Ukraina ründas Moskvat päevasel ajal droonidega Uuendatud

07:09

USA peaprokurör avaldas Epsteini toimikutes märgitud 300 kuulsuse nimed

15.02

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15.02

Kuivad küttepuud on ladudest otsas

15.02

Evelin Ilves: keha annab kohe märku, kui ta tasakaalust välja läheb

11:12

Ida-Viru kutsekooli õpilastest viiendik ei taha eesti keelt õppida

06:54

Esmaspäeval algas eelmise aasta tulude deklareerimine

12:26

Ukraina ründas Brjanski ja Belgorodi energiarajatisi Uuendatud

08:26

FT: Venemaa saadab Wagneri võitlejad diversante värbama

ilmateade

loe: sport

15:38

Meillard tuli pärast norralase eksimust olümpiavõitjaks, Laine katkestas Uuendatud

15:10

Hollandi lühirajauisutajad nopivad kuldmedaleid

14:35

Heiko Rannula avalikustas kandidaadid MM-valikmängudeks Rootsiga

13:53

Ilves: suurel mäel ei tule nii lihtsalt, aga mingit katastroofi pole

loe: kultuur

14:29

Selgusid Tuglase novelliauhinna nominendid

13:11

Liisi Koikson: tahaksin muusikas jälle sissepoole tagasi minna

12:07

Sinijärve raamatusoovitused: "Väikelinna biidis" on lisaks tuttavale ka avastamisrõõmu

11:47

Tallinnas toimub rahvusvaheline tšellofestival Crossing Bows

loe: eeter

14:50

Henry Kõrvits: klaveriõpetaja koputus lõpetas mu muusikakooli tee

12:11

Range vanaisa Tarmo Tiisler: lapselapsed käivad minu juures eluõppe laagris

10:19

Mihkel Zilmer: vananemist aitab ennetada aeglane söömine ja toidu nautimine

08:46

Reket: paljusid mu laule on inspireerinud vastamata armastus

Raadiouudised

14:20

Pärnu hotelli asemele kavandatakse uut elamukvartalit

12:30

Raadiouudised (16.02.2026 12:00:00)

11:20

Filmi instituut soovib tõsta tagasimaksefondi toetusmäära 40 protsendile

10:25

Maksuamet paneb tuludeklaratsioonides rõhku platvormituludele

09:30

Raadiouudised (16.02.2026 09:00:00)

15.02

Euroopa püüab killustatud kaitsevõimet tugevada

15.02

Kliimateadlane: praegune talv annab huvitavat uurimisainest

15.02

Päevakaja (15.02.2026 18:00:00)

15.02

Berlinale klassikute programmi avas „Hukkunud alpinisti hotell”

14.02

Päevakaja (14.02.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo