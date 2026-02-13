X!

Eesti poliitikute hinnangul saaks EL-i konkurentsivõimet parandada vähendades bürokraatiat

Eesti
Riigikogu saal.
Riigikogu saal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti poliitikud näevad Euroopa konkurentsivõime parandamise lahendusi bürokraatia vähendamises, tehisintellekti arengusse jõulisemas investeerimises ja energiahindade kontrolli alla võtmises.

Euroliidu riigijuhid otsisid Belgias neljapäeval toimunud kohtumisel võimalusi, kuidas Euroopa konkurentsivõimet suurendada. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et enamus konkurentsivõimest tuleb rahvusriikide tasemel korraldada, Euroopa Liidu vastutuses on mitmed liiga ranged regulatsioonid, mida tuleks vähendada.

"Tegelikult ikkagi panus peaks olema tööjõutootlikkusele, kus Euroopa kiiresti maha jääb ja sealhulgas eelkõige sellepärast, et töötatakse vähem. Kas me tahame hakata rohkem töötama? See on omaette küsimus, aga USA-s töötatakse palju rohkem ja nemad liiguvad eest ära," ütles Ligi.

Tõsiselt räägitakse bürokraatia vähendamise vajadusest.

"Me oleme tegelikult Euroopa Komisjonile teinud üle kahesaja konkreetse ettepaneku, kus vähendada igasugust raporteerimist. Me ka siseriiklikult näeme väga palju vaeva, et kui on erinevate innovatsioonitoetuste taotlemine ehk taotlemine oleks kiirem ja lihtsam. Teistpidi aruandlus oleks arusaadavam ja mitte väga bürokraatiat ja haldust tekitav," sõnas majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Erakond Isamaa ütles, et kõrged energiahinnad Euroopas viivad siit tööstust ära ja neid ei saa kontrolli alla, ilma olemasolevat heitkogustega kauplemise süsteemi muutmata ning ETS2 tühistamata.

"Olemasoleva ETS-süsteemi avamine ja põhimõtteline reform selliseks, et see emissiooni spekulatiivne kaubandus, mis praegu on, et selline süsteem sellisel kujul likvideerida ja asendada. Siin on ka Eesti tööandjad pakkunud varasemalt välja mudelit, et asendada mingi kindlaks määratud emissioonikaubanduse tasuga, mis on madal ja prognoositav," ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Valitsuses püsib seisukoht, et keskkonnahoius Euroopa järeleandmisi tegema ei peaks, kuid muudatused oleksid tarvilikud, et heitkoguste hind oleks paremini prognoositav.

"Kuidas tagada see, et ei toimuks spekulatsioone ja oleks arusaadav, et see hind ei läheks ka nii kõrgeks, et see hakkab häirima meie töötleva tööstuse konkurentsivõimet," lausus Keldo.

"Ma oleksin kurb, kui populistid siin saaksid järeleandmist, et tegelikult ei ole ka tööstusel mõtet konkureerida energiamahukusega meil või keskkonna saastamisel. Osades asjades me ei konkureeri. Me peaks targemat ja puhtamat majandust oma spetsialiseerumiseks lugema," sõnas Ligi.

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets peab euroliidu konkurentsivõimes oluliseks lisaks energeetikale ja strateegilistele varudele ka tehisintellekti tähtsustamist, milles Hiina ja Ameerika on Euroopalt eest ära läinud.

"Suure tõenäosusega hakkab tehisintellekt määrama maailma majanduses väga palju. Küsimus on Euroopale selles, et Euroopa peab sinna oluliselt rohkem investeerima, me oleme seda teinud vähem. Me oleme tegelikult tehnoloogia arengu mõttes Ameerikast liiga palju nagu maha jäänud," ütles Läänemets.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:50

Brüsseli piirkond sai lõpuks linnavalitsuse

18:41

Galerii: Marita Liivak avas Pärnus näituse "Sisekaemuste privileeg"

18:39

E-Piim Tootmise ostmise vastu tunneb huvi mitu suurettevõtjat

18:38

Ekspertide hinnangul on Tartu Zeppelini keskuse lammutamine mõistlik otsus

18:35

Märtsist käivitub täiendav hommikune Valga-Tartu bussiliin

18:35

Päevakaja (13.02.2026 18:00:00)

18:35

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:35

VAATA OTSE | Skeletonisõitja Zunte läheb teises sõidus kohta parandama Uuendatud

18:34

Eesti poliitikute hinnangul saaks EL-i konkurentsivõimet parandada vähendades bürokraatiat

18:33

Hollas ja Remmelg suurendavad Vesiku rolli ja astuvad karjääris sammu edasi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:20

Madise sõnul on Tallinna PVC-keeld õigusvastane

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15:57

Debütant Teder ei pääsenud kaheksandikfinaalist edasi, kuld Austraaliasse Uuendatud

15:46

Soome hokikoondis sai olümpial magusa võidu Rootsi üle Uuendatud

07:57

USA autotootjad said elektriautode mulli lõhkedes 50 miljardi dollarilise hoobi

15:07

Epsteini lahkamisel viibinud arst kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus

17:43

Kremli teatel toimub järgmine Ukraina kõneluste voor Genfis Uuendatud

00:44

USA pani Läti vastu paremuse maksma, Saksamaa alistas Taani Uuendatud

12.02

Eesti suurim juustutootja andis sisse pankrotiavalduse

16:14

Fillon Maillet võitis neljanda OM-kulla, Eesti mehed 40 sekka ei mahtunud Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:35

VAATA OTSE | Skeletonisõitja Zunte läheb teises sõidus kohta parandama Uuendatud

18:33

Hollas ja Remmelg suurendavad Vesiku rolli ja astuvad karjääris sammu edasi

17:36

Zahkna: üldplaanis meil liiga hea seis ei ole

16:58

Eesti jalgpallikoondis alustab septembris Rahvuste liigat võõrsil

loe: kultuur

18:41

Galerii: Marita Liivak avas Pärnus näituse "Sisekaemuste privileeg"

18:31

Ugala teater ootab inimestelt Viljandi vana haigla teemalisi mälestusi

16:49

Pildid: AkzoNobeli kunstipreemia pälvis Marje Üksine

16:15

Nukufilmis valmib Ülo Pikkovi uus film maast ning selle üle võitlemisest

loe: eeter

16:07

Eesti Laul saab ka tänavu viipekeelse tõlke

14:04

Ettevõtlikud noored annavad uue elu kohvipaksule ja vanadele lusikatele

11:06

Särekanno: vastlakukli laiaks vajumist takistab muffinivormis küpsetamine

10:29

Eesti Laulu ankeet. Stockholm Cowboys

Raadiouudised

16:05

Kohus: Tartu HLÜ peab esitama täiendavaid andmeid

15:55

Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

15:55

Kallas: käivitatud reformid vähendavad hariduslikku ebavõrdsust

15:25

Raadiouudised (13.02.2026 15:00:00)

13:10

Prantsusmaa hakkab uusi tuumareaktoreid ehitama

13:00

Ilm läheb veelgi külmemaks

12:20

Raadiouudised (13.02.2026 12:00:00)

09:55

Suurte energiaprojektide toetusskeem lähikuudel ei valmi

09:55

Soome sotsiaal- ja terviseminister astus tagasi

09:50

Lõuna-Eestisse jõudev lumesadu liigub põhja poole

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo