Von der Leyen: EL aitab taasavada Ukrainas kahjustatud naftatoru

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles teisipäeval, et ühendus aitab taasavada kahjustatud torujuhtme, mis pumpab Vene naftat Ungarisse.

"EL on pakkunud Ukrainale tehnilist tuge ja rahastust. Ukrainlased on selle pakkumise heaks kiitnud ja vastu võtnud," ütles von der Leyen avalduses, mis avaldati koos Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski nõusolekukirjaga.

"Euroopa eksperdid on koheselt kättesaadavad," ütles von der Leyen.

Ungari ja Slovakkia on süüdistanud Ukrainat Družba torujuhtme taasavamisega tahtlikus viivitamises pärast seda, kui see jaanuaris Venemaa rünnakutes kahjustada sai.

Ungari on omakorda blokeerinud Ukrainale mõeldud elutähtsa 90 miljardi euro suuruse EL-i laenu ning uue sanktsioonide vooru Venemaa vastu.

Zelenskile saadetud kirjas avaldasid von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa lootust, et torujuhtme kiire parandamine võimaldab nüüd liidul õigeaegselt edasi liikuda nii EL-i laenu kui ka sanktsioonipaketiga.

EL avaldas Zelenski kirja, milles ta nõustus torujuhtme remonditööde lõpuleviimiseks pakutud tehnilise toe ja rahastusega ning kutsus Ukraina riikliku nafta- ja gaasiettevõtte Naftogaz juhti seda küsimust EL-iga edasi arendama.

Ukraina oli esialgu EL-i abipakkumisele vastu seisnud ning Zelenski nimetas selle sidumist Ukraina sõjategevuse toetamise küsimusega väljapressimiseks.

