Kütusemüüjad prognoosivad diislikütuse hinna tõusmist kahest eurost kõrgemale

Diislikütuse liitrihind hind tõusis kolmapäeval kahe euro lähedale ning kerkib ilmselt veel, prognoosivad kütusemüüjad. Bensiini hinda Hormuzi väina sulgumine nii palju ei mõjuta ja märtsi jooksul see ilmselt kahe euroni ei jõua.

Kütuse hinnatõus ei mõjuta aga ainult autoomanikke – näiteks Tallinna-Tartu bussipilet võib kütuse praeguse hinnataseme püsides kerkida euro võrra.

"Vaadates tänast arengut, siis ma arvan tõesti, et me räägime kahest eurost – kui mitte see nädal, siis hiljemalt järgmine nädal, kui konfliktis ei peaks toimuma mingit deeskaleerumist," ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna "Aktuaalsele kaamerale".

Terminali juhatuse liige Alan Vaht ütles, et maailmaturul on diislikütuse hind tõusnud 65 protsenti. Ukraina sõja alguses tõusis maailmaturu hind samuti järsult.

"Isegi madalamal tasemel oli [diislikütuse hind maailmaturul] neli aastat tagasi. Ja siis oli hind juba 2,059  ja ärme ära unusta, et vahepeal on diislikütuse aktsiis mitmel aastal tõusnud. Seega peaks hind olema ammuilma kõrgemal, palju kõrgemal kui kaks eurot. Täna ikkagi tarbijad võidavad sellest, et kohalik konkurents hoiab hindu allpool," rääkis Vaht.

Hinna kõrgel püsimine sõltub Iraani konflikti pikkusest ning sellest, kuidas suudavad rafineerimistehased tootmist suurendada ja milliseks kujunevad tarneahelad.

"Ukraina sõja alguses nägime seda kuus kuud, enne kui logistika teed muudeti, uued tootmisvõimsused pandi tööle. Ma arvan, et võime arvestada umbes sama," ütles Kärsna.

Euroopas on nüüd tekkinud suur nõudlus diisli järele. Bensiini liikus Hormuzi kaudu kaks korda vähem. Kuid ka bensiini hind on tõusnud maailmaturul juba 45 protsenti.

"Selle kuu sees ehk me ei näe bensiini hinda üle kahe euro liitrist, aga kahjuks diislikütuse hind lähiajal ikkagi üle kahe euro selgelt tõuseb. Kas ta tõuseb ka kõrgemale, kui me oleme siin näinud ajalooliselt  – 2,10 - 2,15 – kas ta sellest tõuseb kõrgemale, eks aeg näitab. Aga kõik märgid viitavad sellele, et ei ole ka välistatud, et me võime näha ühel hetkel ka 2,5 eurost diislikütuse liitri hinda," Vaht.

Kallis diisel mõjutab aga kauba- ja reisijateveo hinda.

"Kui kütuse hind tõuseb kahe euro tasemele, siis vähemalt kuu aega me kõigepealt tahame näha, kuidas teised turuosalised sellele reageerivad, ennekõike eraauto kasutaja," ütles bussifirma Lux Express tegevjuht Ingmar Roos. "Aga kui kütuse hind jääb kõrgeks rohkem kui kuuks või paariks, siis loomulikult me peame sellega läbi pileti natukene kaasa tulema. Siis suurusjärgus kuni üks euro on Tallinn-Tartu pileti hinnale lisanduv osa," märkis ta.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:51

Pankrotihaldur asub Tartu Hoiulaenuühistu varades selgust looma

19:39

Iisrael tappis Iraani luureministri Uuendatud

19:36

Kütusemüüjad prognoosivad diislikütuse hinna tõusmist kahest eurost kõrgemale

19:32

Senegali mängijad otsusest: karikaid võidetakse väljakul, mitte e-kirjaga

19:26

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:01

FT: Vene naftasaadetised liiguvad Kuuba poole

18:56

Roots sai Egiptuses paarismängu avaringis kindla võidu

18:55

Lavale jõuab Zuga Ühendatud Tantsijate vaimse tervise teemaline lavastus

18:53

Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

18:48

Aktuaalne kaamera kell 17:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.03

Pevkur: Pihkva sõjaväeosas lõhkes kütuseladu

06:05

USA ründas Hormuzi väina lähedal asuvaid raketibaase punkripurustajatega

18:03

Venemaa hoogustab okupeeritud aladel ukrainlaste sundvärbamist Uuendatud

14:37

Raudsepp: peame Tallinna linnahalli lammutama

17.03

Heiti Hääl: neljapäeval tõuseb kütuse hind üle kahe euro

15:52

Iraani režiim hukkas Rootsi kodaniku

14:15

Riigikogu nõunik kaotas hasartmängumaksu prohmaka pärast töö Uuendatud

17.03

Lennupiletid tõotavad suvel olla erakordselt kallid

12:09

Mart Helme: mulle on arusaamatu, miks USA saadik meid süüdistas

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

ilmateade

loe: sport

19:32

Senegali mängijad otsusest: karikaid võidetakse väljakul, mitte e-kirjaga

18:56

Roots sai Egiptuses paarismängu avaringis kindla võidu

17:43

Naiste meistriliiga hooaeg algab tiitlikaitsja ja uustulnuka mänguga

17:05

EOK presidendi tagandamiseks kogutakse allkirju

loe: kultuur

18:55

Lavale jõuab Zuga Ühendatud Tantsijate vaimse tervise teemaline lavastus

18:53

Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

15:34

Kinodesse jõuab Johan Huimerinna dokumentaal kunstnik Peeter Lauritsast

14:07

Anu Aun Epp Maria Kokamäe portreefilmist: tahtsin teada, mis on ta edu valem

loe: eeter

14:53

"Pealtnägija": lõimunud välismaalased otsivad kodakondsuslõksust väljapääsu

14:28

Toitumisnõustaja: tasakaalus taldrik aitab tervislikult kaalu langetada

12:54

Rattakollektsionäärid: taastame kunagiste ässade kuulsaid rattaid

11:55

Montypythonlane Eric Idle: kirjutasin Briti kõige populaarsema matuselaulu

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (18.03.2026 18:00:00)

18:40

Erakonnad kiirusta Karise toetamise suhtes kindlat seisukohta võtma

17:00

Narva volikogu esimees Stalnuhhin püüab võimuvahetust edasi lükata

15:45

Paet: USA aitamine Hormuzi väinas vastutasuks suurema abi eest Ukrainale on igati mõistlik

15:40

Kallas: Euroopa Liit ei kavatse kaubalaevu Hormuzi väinas oma sõjalaevadega kaitsma hakata

15:35

Saska: Eesti miinijahtijate saatmine Hormuzi väina võtaks vähemalt kaks aastat

15:30

Raadiouudised (18.03.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (18.03.2026 12:00:00)

10:30

Rootsi ähvardab EL-i rahastamiskava tõttu elektrienergia eksporti piirata

10:00

Aprillist kehtiv seadusemuudatus kiirendab riigikaitseliste objektide valmimist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
