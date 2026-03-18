Kütusemüüjad prognoosivad diislikütuse hinna tõusmist kahest eurost kõrgemale

Diislikütuse liitrihind hind tõusis kolmapäeval kahe euro lähedale ning kerkib ilmselt veel, prognoosivad kütusemüüjad. Bensiini hinda Hormuzi väina sulgumine nii palju ei mõjuta ja märtsi jooksul see ilmselt kahe euroni ei jõua.

Kütuse hinnatõus ei mõjuta aga ainult autoomanikke – näiteks Tallinna-Tartu bussipilet võib kütuse praeguse hinnataseme püsides kerkida euro võrra.

"Vaadates tänast arengut, siis ma arvan tõesti, et me räägime kahest eurost – kui mitte see nädal, siis hiljemalt järgmine nädal, kui konfliktis ei peaks toimuma mingit deeskaleerumist," ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna "Aktuaalsele kaamerale".

Terminali juhatuse liige Alan Vaht ütles, et maailmaturul on diislikütuse hind tõusnud 65 protsenti. Ukraina sõja alguses tõusis maailmaturu hind samuti järsult.

"Isegi madalamal tasemel oli [diislikütuse hind maailmaturul] neli aastat tagasi. Ja siis oli hind juba 2,059 ja ärme ära unusta, et vahepeal on diislikütuse aktsiis mitmel aastal tõusnud. Seega peaks hind olema ammuilma kõrgemal, palju kõrgemal kui kaks eurot. Täna ikkagi tarbijad võidavad sellest, et kohalik konkurents hoiab hindu allpool," rääkis Vaht.

Hinna kõrgel püsimine sõltub Iraani konflikti pikkusest ning sellest, kuidas suudavad rafineerimistehased tootmist suurendada ja milliseks kujunevad tarneahelad.

"Ukraina sõja alguses nägime seda kuus kuud, enne kui logistika teed muudeti, uued tootmisvõimsused pandi tööle. Ma arvan, et võime arvestada umbes sama," ütles Kärsna.

Euroopas on nüüd tekkinud suur nõudlus diisli järele. Bensiini liikus Hormuzi kaudu kaks korda vähem. Kuid ka bensiini hind on tõusnud maailmaturul juba 45 protsenti.

"Selle kuu sees ehk me ei näe bensiini hinda üle kahe euro liitrist, aga kahjuks diislikütuse hind lähiajal ikkagi üle kahe euro selgelt tõuseb. Kas ta tõuseb ka kõrgemale, kui me oleme siin näinud ajalooliselt – 2,10 - 2,15 – kas ta sellest tõuseb kõrgemale, eks aeg näitab. Aga kõik märgid viitavad sellele, et ei ole ka välistatud, et me võime näha ühel hetkel ka 2,5 eurost diislikütuse liitri hinda," Vaht.

Kallis diisel mõjutab aga kauba- ja reisijateveo hinda.

"Kui kütuse hind tõuseb kahe euro tasemele, siis vähemalt kuu aega me kõigepealt tahame näha, kuidas teised turuosalised sellele reageerivad, ennekõike eraauto kasutaja," ütles bussifirma Lux Express tegevjuht Ingmar Roos. "Aga kui kütuse hind jääb kõrgeks rohkem kui kuuks või paariks, siis loomulikult me peame sellega läbi pileti natukene kaasa tulema. Siis suurusjärgus kuni üks euro on Tallinn-Tartu pileti hinnale lisanduv osa," märkis ta.