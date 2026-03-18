Iisrael andis Beirutile õhulööke ja purustas Lõuna-Liibanonis sildu

Iisrael andis Beirutile õhulööke
Iisrael andis kolmapäeval korduvalt õhulööke Liibanoni pealinna Beiruti kesklinnale. Ühtlasi alustas Iisrael rünnakuid Lõuna-Liibanoni jõeületuskohtadele ning hävitas kaks silda.

Liibanoni võimude teatel hukkus vähemalt 12 inimest, sealhulgas Hezbollah' telekanali Al Manar direktor.

Liibanon tõmmati Lähis-Ida sõtta 2. märtsil, kui terroriorganisatsioon Hezbollah tulistas rakette Iisraeli suunas, et maksta kätte Iraani diktaatori ajatolla Ali Khamenei tapmise eest. Iisrael vastas rünnakutega Liibanonile.

Liibanon teatas kolmapäeval, et sõjategevuses on hukkunud vähemalt 968 inimest.

Liibanoni pealinnas viibivad AFP ajakirjanikud teatasid, et kolmapäeval tabati kolme tihedalt asustatud linnaosa Beiruti südames.

"Kell oli neli hommikul, me magasime," ütles 29-aastane Sara Saleh, kes oli ümber asustatud Beiruti lõunapoolsest eeslinnast, mis on pikka aega olnud Hezbollah' kants, kuid kus elavad sajad tuhanded inimesed.

Liibanoni riiklik uudisteagentuur (NNA) teatas varem, et rünnak tabas korterit Zuqaq al-Blati kesklinnaosas, mis on tihedalt asustatud piirkond valitsuse peakorteri ja mitme saatkonna lähedal.

Kaks teist rünnakut olid suunatud korteritele Basta kesklinnaosas, mis on veel üks tihedalt asustatud piirkond, mida Iisrael ründas 2024. aasta sõjas Hezbollah'ga.

Rünnakud tabasid ka Beiruti lõunapoolseid eeslinnu, mida Iisrael on sõja algusest saati pommitanud ning Lõuna-Liibanoni linnu ja külasid.

NNA teatel pommitas Iisrael Lõuna-Liibanonis kahte silda üle Litani jõe, mis poolitab riigi lõunaosa.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

