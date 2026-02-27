X!

Rail Balticu Läti lõigu ehitamise juht astus tagasi

Maris Dzelme
Maris Dzelme Autor/allikas: Rail Baltic / Flickr
Lätis Rail Balticu kiirraudtee ehitamisega tegeleva ettevõtte juht lahkus reedel ametist ja tema asemele nimetati uus tegevjuht.

Pärast vähem kui aastat SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL) ajutise juhatuse esimehena töötanud Māris Dzelme astus tagasi, teatas Läti transpordiministeerium reedel. EDzL vastutab Rail Balticu ehituse eest Läti piires osana Baltikumi-ülesest RB Raili konsortsiumist ning Dzelme valiti selle juhatuse ajutiseks esimeheks 27. mail 2025, teatas Läti rahvusringhääling LSM.lv.

Dzelme asemel valiti reedel toimunud aktsionäride koosolekul järgmiseks viieks aastaks ettevõtte juhiks teine ajutise juhatuse liige Jānis Naglis.

Oma tagasiastumisotsust põhjendades märkis Dzelme, et ta võttis ettevõtte juhtimise üle kriisiolukorras, kus oli vaja stabiliseerida ettevõtte juhtimine ja muuta protsessid sujuvamaks: "See kriisijuhtimise etapp on lõppenud ja ettevõte vajab nüüd alalist, pikaajaliselt volitatud juhatust. Olles hinnanud ettevõtte edasisi tegevus- ja arenguvajadusi ning omaenda professionaalset suunda, usun, et nüüd on õige aeg juhtimine üle anda, et tagada EDzL-i töö järjepidevus ja stabiilne üleminek järgmisse arenguetappi."

Naglis ütles, et Dzelme juhtimisperiood andis ettevõttele selge suuna ja stabiilse töörütmi ajal, mil sihikindlus ja koostöö on eriti olulised.

Naglis on olnud EDzL-i ajutise juhatuse liige alates 2025. aasta maist ja töötas seni ettevõtte finantsdirektorina. Varem on ta olnud kasutatud autode müügifirma AS Longo Group finantsdirektor ning ka finantskontrolör Nokia Networksis.

Läti transpordiminister Atis Švinka kommenteeris muutusi sotsiaalmeedias lausega: "Praegu on peamine ülesanne selge – Rail Baltic tuleb valmis ehitada."

Dzelme lahkumine on viimane EDzL-i tabanud pikas tagasiastumiste ja vallandamiste reas.

2024. aasta aprillis astus tagasi EDzL-i toonane juhatus –esimees Kaspars Vingris ja juhatuse liige Arnis Staltmanis. Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail Läti haru endine juht Ēriks Diļevs määrati ajutiselt ettevõtte juhatuse esimeheks, kuid teatas seejärel eelmise aasta aprillis, et ei kandideeri pärast ametiaja lõppu alalise direktori ametikohale. Hiljem määrati EDzL-i ajutiseks esimeheks Jānis Belkovskis, kuid enne uue juhatuse valimist valiti avaliku konkursi kaudu Māris Dzelme.

Kuu aega tagasi pälvis laialdast tähelepanu Dzelme tõdemus, et Rail Baltica projekt võib olla kuni viis aastat graafikust maas.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LSM.lv

