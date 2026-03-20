Joonised: Tallinn tegi avalikuks busside liinivõrgu muutmise uued plaanid

Tallinn tegi reedel avalikuks ettepanekud liinivõrgu muutmise kolmandaks etapiks. Järgnevad arutelud kohalike elanikega ning siis tehakse lõplikud otsused muudatuste kohta.

Kolmanda etapi muudatused puudutavad olemasolevaid liine ehk ühtki täiesti uut bussiliini käima ei panda. Küll liidetakse mõni bussiliin teisega, nagu tehti ka eelmises kahes etapis.

Näiteks pannakse kokku liinid 1 ja 14, mis tähendab, et seni Viru Keskuse ja Viimsi vahel sõitnud 1 hakkab sõitma Vana-Pääsküla ja Viimsi vahet, liin numbriga 14 kaob. Liinide ühendamise eesmärgiks on paremini ühendada Nõmme ja Pirita linnaosa. Liin 1 hakkab peatuma ka Risti peatuses, liini 14 peatustes on uuel liinil välja jäetud Nurme ja Raba peatus.

Kokku pannakse ka liinid 18 ning 18A ehk liin number 18 hakkab sõitma Urda ja Viru Keskuse vahel.

Haaberstis asuva Kakumäe liinidest pannakse kokku 21 ja 21B ehk 21 hakkab sõitma Landi peatusest Viru Keskuseni. Kokku lähevad ka 41 ja 41B ning 41 hakkab sõitma Kakumäe tipust läbi Vabaõhumuuseumi tee koridori otse Balti jaama.

Liin number 21A saab uueks numbriks 22 ning liin suunatakse Väike-Õismäelt Mõisa tänava kaudu Vabaõhumuuseumi teele, sealt liigub liin Kakumäe tipu kaudu Vana Rannamõisa teele, tulles tagasi Lõuka tänava kaudu Vabaõhumuuseumi teele ning liikudes edasi Rocca Al Mare kooli ja Mõisa peatuse kaudu tagasi Väike-Õismäele.

Liin 37, mis sõidab praegu Mustamäe ja loomaaia vahet, hakkab sõitma Kakumäe sadama-Mustamäe liinil, läbides Vana-Rannamõisa teed, Ehitajate teed, Tammsaare teed ja Sõpruse puiesteed.

Liinil 20 muutub üks sihtkohtadest: liin suunatakse Kadaka puiesteelt Rehe teele ning sealt edasi senist sõiduteekonda pidi kesklinna, kus senise D-terminali asemel on sihtkohaks Viru keskus.

Liin 20A saab uueks numbriks 19 ning see suunatakse Laagrist Kadaka puiestee kaudu Mäepealse tänavale, seejärel Akadeemia teelt Vilde tee kaudu Lepistiku peatuseni, Tammsaare teele, Tondi tänava kaudu Pärnu maanteele ja Liivalaia tänavale, lõppsihiks on D-terminal.

Liinidel 23 ja 24 toimuvad väiksemad muutused Mustamäe-poolses otsas, liin 24 ei sõida enam plaanide järgi Mäepealseni. Ehk olulisem on see, et kuivõrd liinil 24 on väga palju kasutajaid, pannakse sellele liinile liigendbussid.

Mustamäe ja Põhja-Tallinna ühendavat liini 72 pikendatakse veidi mööda Sõpruse puiesteed Mustamäe peatusesse, et ühendada liin Mustamäe riigigümnaasiumi ja Tallinna tehnikaülikooliga. Tegu on ettevalmistusega, et bussiliin 72, mis pandi kunagi käima trolliliini 9 asemel, nüüd taas trolliliiniga asendada.

Muudatus tehakse ka Haaberstit ja kesklinna ühendavale liinile 28, mis ei põika enam sügavale Mustamäele, vaid liigub mööda Kadaka teed Kristiinesse ja Linnu teele.

Kokku pannakse ka Lasnamäe liin 65 ja Lasnamäed ning Piritat ühendav 48. Liini 65 liikumistee viiakse Kloostrimetsa teelt Randvere teele, liin 48 kaob. Eesmärgiks on Randvere tee piirkonna ühendamine Lasnamäega ning Lasnamäe paremini ühendamine Ülemiste ja lennujaamaga.

Lasnamäed ja Mustamäed ühendav liin 13 suunatakse Suur-Sõjamäe tänava kaudu Järvevana teele, ühenduskiiruse suurendamiseks jääb ära Ülemiste sisekvartali läbimine.

Tallinna liinivõrgu muudatuste teine etapp viidi läbi 2024. aasta sügisel.