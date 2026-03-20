Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

Eesti tanklates tõusis diislikütuse hind reedel üle kahe euro liitri eest. Bensiin jääb sellest piirist veel napilt odavamaks. Ka Lätis tuleb alates reedest diisli liitri eest maksta üle kahe euro ning sealne valitsus otsib võimalusi, kuidas kütuse hinnatõusu pehmendada. Eesmärk on leida lahendus, et liitrihind tanklas ei tõuseks üle 1,80 euro.

Kui veel neljapäeval jäi diislikütuse hind Eestis ja Lätis pisut alla kahe euro liitri kohta, siis alates reedest tuleb selle eest välja käia juba üle kahe euro nii Eestis kui ka Lätis. Läti valitsus langetas sel teisipäeval põhimõttelise otsuse, et tarbijat hakatakse suure hinnatõusu eest kaitsma, sest muidu tooks see kaasa hinnatõusu kõikjal. Tulevaks teisipäevaks peab majandusministeerium leidma sobivaimad lahendused ja siis arutab valitsus asja uuesti, pärast seda veel parlament.

"Võime alustada aktsiisimuutustest ja seejärel muuta ka teisi makse. Nii saame hinnatõusule paindlikult reageerida. Näeme, et olukord Lähis-Idas ei pruugi kiiresti laheneda," lausus Läti peaminister Evika Silina.

Võimalusi on kolm: kas langetada kütuseaktsiisi, kehtestada hinnalagi või maksustada nn ülemäärane kasum. Mis täpselt ette võetakse, pole veel selge, kuid näiteks pankade vastuseisust hoolimata pidid nemadki kõrgete intresside ajal tasuma riigile täiendavat maksu. Majanduseksperdid peavad parimaks aktsiisi langetamist, kuid majandusministeerium ei usu, et kõik kütusemüüjad ikka tarbijasõbralikult käituvad.

"Aktsiisilangetuseks valmistame ette seadusemuudatust. Teine oluline pool on turujärelevalve ja -distsipliin. Jaemüüjate kasumimaksu jaoks töötatakse välja algoritm ehk tase, mida ületades tuleb hakata maksu tasuma. Eesmärk on sel perioodil rohkem kontrollida kütuse jaekaubandust, et nad ülemaailmse majandusolukorra muutudes ei teeniks oma huvides rohkem raha. Meil on põhjust arvata, et praegune hinnakujundus ei lähtu ühiskonna huvidest," lausus Läti majandusminister Viktors Valainis.

Käibemaksumäär on praegu Lätis madalam kui Eestis - 21 protsenti. Aasta teisest poolest saab osa toidukaupu kätte 12-protsendilise käibemaksuga.

Hinnalangetusega mängimist võib võtta ka parlamendivalimiste kampaania ühe osana, kuid kõik Läti valitsused on püüdnud teha nii, et rahvas oma arved makstud saaks.