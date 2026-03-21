Pühapäeval tõuseb õhutemperatuur 10 kraadi juurde

Ööl vastu pühapäeva on laialdaselt selget taevast ja ilm on sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 2 kuni 7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +3 kraadi.

Hommikul on vaid õhukesi kõrgeid pilvi, mis sadu ei anna. Edelatuul on mõõdukas, rannikul on puhanguid 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Päeval on enamasti päikesepaisteline ilm. Puhub valdavalt edelatuul 4 kuni 10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 12, tuulepealsel rannikul 3 kraadi ümber.

Esmaspäev on tuuline, aga sajuta õhtuni, siis võib siin-seal vihmasagaraid tulla. Teisipäeva ööga liiguvad sajuhood üle maa ja päevaks pääseb päike jälle välja. Ööd on null kraadi, päevad 10 kraadi ümber.

Nädala keskpaik on pilvisem ja aeg-ajalt liigub üle vihmahooge. Ööd on plussis, päeval tõuseb temperatuur kuivematel tundidel ikka 10 kraadi lähedale.