Pühapäeval tõuseb õhutemperatuur 10 kraadi juurde
Pühapäeval kerkib õhutemperatuur 10 kraadi ümbrusse, tuulistel rannikualadel jääb alla viie kraadi.
Ööl vastu pühapäeva on laialdaselt selget taevast ja ilm on sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 2 kuni 7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +3 kraadi.
Hommikul on vaid õhukesi kõrgeid pilvi, mis sadu ei anna. Edelatuul on mõõdukas, rannikul on puhanguid 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.
Päeval on enamasti päikesepaisteline ilm. Puhub valdavalt edelatuul 4 kuni 10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 12, tuulepealsel rannikul 3 kraadi ümber.
Esmaspäev on tuuline, aga sajuta õhtuni, siis võib siin-seal vihmasagaraid tulla. Teisipäeva ööga liiguvad sajuhood üle maa ja päevaks pääseb päike jälle välja. Ööd on null kraadi, päevad 10 kraadi ümber.
Nädala keskpaik on pilvisem ja aeg-ajalt liigub üle vihmahooge. Ööd on plussis, päeval tõuseb temperatuur kuivematel tundidel ikka 10 kraadi lähedale.
Toimetaja: Marko Tooming