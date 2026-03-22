Uus nädal algab pilves ilmaga

Uue nädala esimesel päeval on oodata pilves ilma ja kerget vihmasadu.

Öö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.

Hommik on vähese, Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis ja õhusoe jääb vahemikku 0 kuni +4 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega ja õhtul sajab kohati vähest vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 8 kuni 12, tuulepealsel rannikul kuni 3 kraadi.

Ka teisipäeva ööl võib olla kergeid miinuskraade, päeval on sooja 6 kuni 11, tuulepealsel rannikul kuni 3 kraadi. Öösel võib kohati kerget vihma tulla, aga päev on sajuta.

Kolmapäeval me vihmast aga ei pääse, mitmel pool on sajune nii pärast keskööd kui ka päeval, ja sadu harveneb pärastlõunal. Öine keskmine õhusoe tõuseb 3, päevane 12 kraadini.

Mitmele poole vihma lubab ilmaprognoos ka neljapäevaks, öine keskmine tõuseb veelgi, päeval on 6 kuni 11 kraadi.

Reede öösel võib olla taas kergeid miinuseid ja nõrka vihma sajab mitmel pool Ida-Eestis.