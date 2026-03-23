Ukraina õhurünnak peatas väidetavalt Vene naftaekspordi Primorski sadamast

Kuvatõmmis Primorski sadamat tabanud rünnaku videost.
Kuvatõmmis Primorski sadamat tabanud rünnaku videost. Autor/allikas: sotsiaalmeedia
Välismaa

Ukraina korraldas ööl vastu esmaspäeva suure droonirünnaku Venemaa Leningradi oblastis, mille tagajärjel puhkes Primorski sadamas tulekahju ja Venemaa oli väidetavalt sunnitud peatama seal ekspordiks mõeldud kütuse laadimise laevadele. Venemaa teatel lendas oblastisse vähemalt 60 ründedrooni.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 23. märtsil kell 12.15:

- Ukraina droonirünnak peatas väidetavalt Vene naftaekspordi Primorski sadamast;

- Ukraina õhurünnakus Leningradi oblastile süttis Primorski sadamas kütusemahuti;

- Pihkva oblastis kahjustas droon telemasti;

- Zelenski: Vene pealetungi ainus tulemus on kaotuste järsk kasv;

- Umerovi sõnul lühenes lahendamata küsimuste arv pärast kõnelusi USA-s;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit.

Ukraina droonirünnak peatas väidetavalt Vene naftaekspordi Primorski sadamast

Venemaa oli sunnitud peatama naftaekspordi oma Läänemere-äärsest Primorski sadamast, kuna seda tabas ööl vastu esmaspäeva Ukraina õhurünnak, teatas uudisteagentuur Reuters anonüümsetele allikatele viidates.

Primorsk on Venemaa suurim naftaekspordi sadam ning selle töö peatamine suurendab veelgi toornafta ülemaailmset puudujääki, mille on põhjustanud Hormuzi väina sulgemine seoses USA ja Iisraeli sõjaga Iraani vastu.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko ütles, et droonirünnakute tõttu süttis Primorskis mitu kütusehoidlat, kuid ei maininud naftaekspordi peatamist.

Reutersi allikate väitel peatas töö ka Venemaa Ust-Luga sadam Soome lahe lõunarannikul. Praegu pole veel selge, kas ka Ust-Luga sadam sai rünnakus kahjustada.

Peterburi ümbritsevat Leningradi oblastit tabas öösel Ukraina suur droonirünnak, mille käigus Venemaa väitel tehti kahjutuks 60 ründedrooni.

Venemaa naftajuhtme monopol Transneft, mis haldab mõlemat sadamat, ei vastanud kommentaaritaotlusele kohe.

Primorski sadam asub Soome lahe põhjakaldal, umbes 30 kilomeetrit Viiburist lõunas ja 40 kilomeetri kaugusel Soome piirist.

Sadam, mis suudab eksportida üle miljoni barreli toornaftat päevas, on Venemaa peamise, Uurali toornafta ja kvaliteetse diislikütuse peamine ekspordisõlm.

Allikate andmetel eksportis Ust-Luga eelmisel aastal 32,9 miljonit tonni naftatooteid ja Primorsk 16,8 miljonit tonni.

Ust-Luga käitleb umbes 700 000 barrelit vedelkütuseid päevas.

Ukraina on jätkanud rünnakuid Venemaa energiainfrastruktuuri vastu, rünnates naftaekspordi rajatisi ja naftatöötlemistehaseid, et õõnestada Moskva sõjamajandust. Primorskit rünnati ka septembris, misjärel seal nafta laadimine mõneks ajaks katkes.

Sel kuul mõjutasid droonirünnakud ka Venemaa suurima Musta mere sadama Novorossiiski naftaeksporti.

Ukraina õhurünnakus Leningradi oblastile süttis Primorski sadamas kütusemahuti

Ukraina korraldas ööl vastu esmaspäeva suure droonirünnaku Venemaa Leningradi oblastis, mille tagajärjel süttis Primorski sadamas kütusemahuti.

"Primorski sadamas sai kahjustada kütusemahuti, mis süttis põlema. Tuletõrjujad töötavad tulekahju kustutamise nimel ja personal on evakueeritud," kirjutas Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko varahommikul sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et Vene õhukaitseüksused tõrjuvad jätkuvalt Ukraina droonirünnakut. "Kokku on Leningradi oblasti kohal hävitatud üle 50 drooni," kirjutas Drozdenko oma kanalil Vene sotsiaalmeediakeskkonnas Max, kui oma hilisemas postituses teatas juba 60 droonist: "Leningradi oblastis on vähem kui 24 tunni jooksul hävitatud üle 60 drooni."

Üks droonidest kahjustas elektriliini tugiposti Viiburi rajoonis Jermilovo küla lähedal. Tuletõrjujad kustutavad drooni allakukkumise kohas puhkenud maastikupõlengut.

Vene tsiviillennunduse agentuur Rosaviatsija kehtestas ööl vastu esmaspäeva Peterburi Pulkovo lennujaamas piirangud õhusõidukite maandumistele ja väljumistele.

Lennujaamade töö peatati ka mitmes teises Venemaa regioonis.

Pihkva oblastis kahjustas droon telemasti

Venemaal Pihkva oblastis Pljussa rajoonis sai droonitabamuses kahjustada televisiooni saatemast.

"Ohvreid ei ole. Praegu ei ole ohtu inimeste elule ja tervisele," kirjutas kuberner Mihhail Vedernikov sotsiaalmeediakeskkonnas Maxis telemasti tabamusest teatades.

Venemaa kaitseministeeriumi teatel tegi Vene õhutõrje ööl vastu esmaspäeva 23. märtsi 249 lennukitüüpi mehitamata õhusõidukit. Droone tulistati alla Belgorodi, Brjanski, Vladimiri, Kaluuga, Kurski, Leningradi, Novgorodi, Pihkva, Smolenski, Tveri, Tuula ja Moskva oblasti ning Aasovi mere kohal.

Zelenski: Vene pealetungi ainus tulemus on kaotuste järsk kasv

Venemaa katsed eelmisel nädalal oma pealetungi intensiivistada on andnud ainsaks käegakatsutavaks tulemuseks tema sõjaliste kaotuste suurenemise, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Möödunud nädalal oleme täheldanud Venemaa katseid oma pealetungitegevust intensiivistada, kasutades ära soodsamaid ilmastikutingimusi. Selle tulemusel on Vene armee ainukeseks käegakatsutavaks saavutuseks olnud nende kaotuste kasv," sõnas riigipea pühapäeva õhtul pärast kohtumist Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Oleksandr Sõrskõi ja Ukraina relvajõudude peastaabi ülema kindralleitnant Andri Hnatoviga.

Presidendi sõnul on ainuüksi selle seitsme päeva jooksul teatatud enam kui 8000 hukkunud või raskelt haavatud Vene sõdurist.

Zelenski märkis, et on ka teavet selle kohta, et Venemaa väejuhatusel on lõpuks õnnestunud välja selgitada, kus nende üksused rindejoontel tegelikult asuvad ja kuidas see erineb ametlikest ettekannetest, mis mööda käsuliini üles saadeti.

"Mõned nende brigaaditaseme komandörid on valetamise eest karistuseks juba välja vahetatud. See aga sissetungijaid ei aita," tõdes president.

Ukraina kaugmaa ründedroonid Peklo. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com

Donetski oblastis ei ole Ukraina kaitsjate positsioonid viimase nädala jooksul oluliselt muutunud. Harkivi oblastis ja Sumõ oblasti piiriäärsetes omavalitsustes registreeritakse sissetungijate katseid piirilt edasi tungida ning seda üritavate Vene üksuste hävitamine jätkub. Oleksandrivka sektoris käivad Ukraina ründe- ja õhudessantvägede aktiivsed operatsioonid.

Kohtumisel toodi eraldi esile Ukraina täppislöökide edukust ning pandi paika edasised plaanid. Lisaks kiitis kõrgem ülemjuhataja heaks mitu uut operatsiooni.

Ukrinformi andmetel on Vene armee Sõrskõi sõnul ilmastikutingimuste muutudes tugevdanud survet mitmel rindelõigul samaaegselt ja lahingute arv on mitu päeva järjest ületanud 200 piiri.

Umerovi sõnul lühenes lahendamata küsimuste arv pärast kõnelusi USA-s

Pärast läbirääkimisi USA esindajatega Floridas on tehtud edusamme seisukohtade ühtlustamisel ja lahendamata küsimuste ringi kitsendamisel, teatas pühapäeval Ukraina delegatsiooni liige ja Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov.

Floridas toimunud kohtumistel keskendusid osapooled usaldusväärsetele julgeolekugarantiidele ja humanitaarvaldkonnale.

"Eelkõige inimeste vahetamisele ja Venemaa vangistusest tagasitoomisele," sõnas Umerov.

Tema sõnul on Ukraina delegatsioon juba teavitanud president Volodõmõr Zelenskit läbirääkimiste tulemustest ja esitab Ukrainasse naastes üksikasjaliku aruande.

Umerov tänas Ameerika Ühendriike järjepideva panuse eest läbirääkimiste protsessi.

"Eeldame, et saavutatud hoog võimaldab meil edasi liikuda kohtumiste järgmisse etappi," jätkas ametnik.

Uudistekanali Ukrinform andmetel saabus Ukraina delegatsioon 21. märtsil Floridas asuvasse Miamisse, et pidada läbirääkimisi USA esindajatega osana protsessist, mille eesmärk on saavutada püsiv rahu.

Samal päeval pidasid osapooled kohtumise, mille käigus arutati võtmeküsimusi ja järgmisi samme läbirääkimisprotsessis.

Ukraina meedia teatel esindasid USA poolt erisaadik Steve Witkoff ja USA presidendi Donald Trumpi väimees Jared Kushner, Ukraina poolt aga Umerov ja Zelenski tippnõunik Kõrõlo Budanov.

USA juhitud püüdlused lõpetada Euroopa ohvriterohkeim relvakonflikt pärast Teist maailmasõda on takerdunud alates sellest, kui Ühendriigid ja Iisrael alustasid 28. veebruaril ühiseid rünnakuid Iraani vastu, mis vallandas Lähis-Ida laiaulatusliku sõja.

Venemaa ja Ukraina läbirääkijad ei ole kohtunud alates eelmisest veebruarist Genfis.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 288 850 (võrdlus eelmise päevaga +970);

- tankid 11 794 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 24 268 (+5);

- suurtükisüsteemid 38 662 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1695 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1336 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 192 869 (+1999);

- tiibraketid 4468 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 84 775 (+136);

- eritehnika 4098 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

