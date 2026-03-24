X!

Primorski sadamas põlevad teist päeva naftamahutid

Primorski suitsupilv teisipäeva pärastlõunal Autor/allikas: Zoom Earth/Kuvatõmmis
Venemaal Leningradi oblastis asuvas Primorski sadamas põlevad teist päeva Ukraina droonirünnakus kahjustada saanud naftamahutid.

Ukraina korraldas ööl vastu esmaspäeva suure droonirünnaku Venemaa Leningradi oblastis, mille tagajärjel puhkes Primorski sadamas tulekahju.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko kinnitas, et droonirünnakute tõttu süttis Primorskis mitu kütusehoidlat.

Ukraina relvajõudude peastaap kinnitas, et Ukraina kaitsejõud andsid löögi nii Leningradi oblasti Primorski sadama naftaterminalile kui ka Ufas asuvale Bašneft-Ufaneftekhimi naftatöötlemistehasele. Mõlemas rajatises puhkes tulekahju.

Esmaspäeva õhtul levinud videote põhjal ei olnud mahutite põlengut kustutatud. Ka teisipäeval levisid sotsiaalmeedias videod, mille järgi mahutid jätkuvalt põlesid.

Ilmastikku jälgiva rakenduse Zoom Earth ja Soome keskkonnainstituudi andmetel oli teisipäeva pärastlõunal näha Primorski sadamast alguse saavat suitsupilve, mille tuul kandis edasi kirdes asuva Laadoga järve peale.

Lisaks näitasid NASA FIRMS-i satelliidipildid tulekahju märke kogu Primorski sadama naftahoidlas. 

Piltide järgi põles vähemalt neli mahutit.

Kuna Primoski sadam teenindab Vene varilaevastiku aluseid, on Läänemerel näha mitukümmet ankrus olevat tankerit.

Primorski sadam asub Soome lahe põhjakaldal, umbes 30 kilomeetrit Viiburist lõunas ja 40 kilomeetri kaugusel Soome piirist.

Varilaevastiku tankerid Läänemerel Autor/allikas: Marinetraffic

Esmaspäeval oli ka Ust-Luga sadam ajutiselt naftaekspordi peatanud.

Teisipäeval näitavad laevu jälgivad portaalid, et sadam jätkab laevade teenindamist.

Majandusekspert Raivo Vare rääkis esmaspäeval ERR-ile, et Primorski naftamahuti tulekahju võib kesta mitu päeva.

Peastaap märkis, et Primorski sadama kaudu liigub aastas umbes 60 miljonit tonni naftat ning selle ekspordist saadavat tulu kasutab Venemaa Ukraina-vastase sõja rahastamiseks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Ukrainska Pravda

