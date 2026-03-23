Vare: Primorski sadamas võib naftaekspordi taastamine võtta päevi

Välismeedia teatel peatas Läänemere ääres asuv Primorski sadam Ukraina õhurünnaku järel naftaekspordi. Samuti levivad teated, et ka Ust-Luga sadam on ajutiselt töö peatanud.

Vare märkis, et Primorski sadama mahutid on väga suured ning kui üks mahuti põleb, siis ei tohi ümbruskonnas sisuliselt midagi teha. "Isegi mobiiltelefon võib terminali süüdata. See tähendab, et neil võib olla operatiivseid piiranguid sadama poolel," lisas ta.

Piirangud võivad tuleneda ka sellest, et pihta said sadamarajatised, näiteks laadimissild ehk MLA või pumbad. "Sellisel juhul ei saagi nad laadida. See on eluohtlik tegevus, seda enam, et nad tegelevad eelkõige toornaftaga," sõnas Vare.

Navigatsioon Primorski sadamasse on keeruline ning suuri tankereid ei saa sinna kauaks jätta.

"Ma ei arva, et see sadama täiesti kinni pani, aga ohutusreeglid on sellised, et pärast selliseid jamasid läheb tavaliselt kaks-kolm päeva, enne kui uuesti lahti tehakse," lisas Vare.

Reutersi andmetel on ka Ust-Luga sadam töö peatanud. Kui mõlemad sadamad on suletud, siis on sellel Venemaa naftaekspordile väga suur mõju.

"Praktiliselt kaks kolmandikku ehk üle 60 protsendi Vene naftast läheb välja just nendest kahest sadamast. See tähendab, et ka laevad jäävad kinni. Varilaevastiku laevad, mis meil siin Lahemaa reidil ootavad, jäävad veel kauemaks passima ja ohtu kujutama," sõnas ta.

Venemaa saamata jäänud summasid ei osanud Vare öelda, kuid ta selgitas, et Primorskis käivad tavaliselt Aframax-tüüpi ehk 120 000 tonni mahutavad tankerid ning ühe sellise laeva laadungi hind on praeguse seisuga umbes 50 kuni 60 miljonit dollarit.

Vare sõnul kujutab sadamate töö seiskumine probleemi Venemaa riigieelarvele, sest Venemaa on seadnud naftaekspordile maksu. "See on nende kõige suurem sissetulekuallikas. Kui laev aga välja ei pääse, sest teda ei laadita, jääb ka maks laekumata. Nii on kahju suurem, see puudutab lisaks laadungiomanikele ja kauplejatele ka riiki. Iga kinnihoitud päev on probleem," lausus ta.

Kui Venemaa Läänemere sadamad on töö peatunud, mõjutab see ka ülemaailmset naftaturgu.

"See on nihe logistikas, sest esialgu me ei tea, kui suured on kahjustused ja kui kaua võtab aega töö taastamine. Tõenäoliselt läheb enne uut kaupa müügiks osa sellest ujuvast laovarust ehk floating storage'ist, mis on Venemaal tankerite pardal juba merel," ütles Vare.