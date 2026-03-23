MES: Eesti piimatootjad peaks üheskoos E-piima omandama

Eesti
E-Piim
E-Piim Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Eesti piimatootjaid ei peaks ootama, et keegi tuleb ja lahendab nende mured, vaid üheskoos omandama E-piima, ütles Maaelu edendamise sihtasutuse (MES) juht Meelis Annus.

Veebruaris andis Eesti suurim juustutootja E-piim sisse pankrotiavalduse, sest ettevõtte finantsseis ei võimaldanud enam kohustusi tavapäraselt täita.

Selle tagajärjel on paljud piimatootjad sattunud raskesse olukorda. Lisaks niigi raskele majanduskeskkonnale, raskendavad talunike elu E-piima maksmata võlad. Need summad võivad sõltuvalt talunikust ulatuda sadadesse tuhandetesse.

Eelmisel nädalal teatas riigikogu maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse (Reformierakond), et raskustes talunikele võiks appi minna MES.

MES-i juhtkonna liikme Meelis Annuse sõnul ongi neil kolm võimalust, kuidas talunikke aidata.

"Kui on kodupangas tagatise puudus, saab küsida käendust. Kui kodupangast väga hästi tingimused ei sobi, siis on võimalik küsida ka kriisilaenu, mille tagasimakseperiood on kolm aastat ja seal on tagatise nõue väiksem võrreldes pangaga. Ja kolmas on siis põllumaa kapitalirent," ütles Annus.

Põllumaa kapitalirent tähendab Annuse sõnul seda, et talunik müüb enda omandis hüpoteegivaba põllumaa MES-ile, rentides seda ise tagasi ja võttes kohustuse see tagasi osta. Sellise lahenduse tagasimaksegraafik on 25 aastat.

Kas see ei tundu aga sihtasutusele kaval-antsuliku lahendusena, kus talunikud müüavad oma maa maha ja maksavad veel renti peale?

"Meie huvi ei ole kindlasti põllumehe ja õnnetuse pealt tulu teenida. Intressimäära peame vastavalt Euroopa poolt kehtestatud määrusele määrama, et oleks turutingimustega võrreldav ja poleks ebaausat konkurentsi. Kindlasti ei ole meie huvi kuidagi seda maad endale saada, vaid pigem on see finantsmeede, kuidas on võimalik täiendavaid vahendeid laenata," selgitas Annus.

Piimatootjad peaks E-piima ära ostma

E-piima pankrotihaldus alles algab. Annuse sõnul pannakse tehas tõenäoliselt müüki, kui selle vara hakatakse realiseerima.

Annus lisas, et talunikud ei peaks ootama, et keegi tuleb ja lahendab probleemid nende eest ära.

"Täna peaks tegelikult aktiivselt mõtlema selle peale,et kas põllumehed saaksid ikkagi ise ühineda, kas siis läbi ühistu või mõne muu ärikeha, ja ikkagi minna ise laua taha, et seda tehast omandada," ütles Annus.

Annuse sõnul olid piimatootjad ühistuna E-piimas ka enne pankroti osanikud ja väidetakse, et see tõigi kogu häda peale. Sellega ta päris nõus pole.

Ühistuga tehase omamine ei taga Annuse sõnu edukust. Oluline on just kontrollida juhatuse tööd ning ise kaasa mõelda.

"Pigem selle tänase sõnumi mõte on, et mitte nüüd minna kevadel põllule ja oodata, et äkki sügisel tuleb hea omanik, kes lihtsalt tahab kõik võlad ära tasuda. Tegelikult täna tuleks mõelda, kuidas saada kokku väga suur hulk Eesti piimatootjaid ühe mütsi alla ja see tehas omandada," selgitas Annus.

Toimetaja: Märten Hallismaa

