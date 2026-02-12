X!

Eesti suurim juustutootja andis sisse pankrotiavalduse

Majandus
Foto: Olev Kenk/ERR
Majandus

Ettevõtte E-Piim Tootmine juhatuse liige Janis Bertulsons esitas kolmapäeval pankrotiavalduse, sest ettevõtte finantsseis ei võimalda enam kohustusi tavapäraselt täita.

AS E-Piim Tootmine uuendatud juhtkond on tegevjuht Anti Orava eestvedamisel alates 2025. aasta detsembrikuust tegelenud ettevõtte olukorra stabiliseerimisega, et pakkuda omanikele ja võlausaldajatele võimalust leida pankrotiväline lahendus ettevõtte likviidsusprobleemidele.

Viimase paari kuu jooksul on käinud ettevõtte omanike vahel läbirääkimised, kuid eelmisel nädalal otsustas SCE E-Piim ühistu Hollandi aktsionäri pakkumist mitte vastu võtta. Samas on mitmed ettevõtted väljendanud huvi omandada AS E-Piim Tootmine äritegevus pankrotiprotsessi kaudu.

"AS E-Piim Tootmine juhtkond teeb endast oleneva, et hoida meeskond ja tootmine töös ka pankrotiprotsessi ajal, sest parim viis ettevõtte vara väärtuse säilitamiseks on selle tegevuse käigus hoidmine. Kriitiline on selles protsessis tagada piima jätkuv vastuvõtt ning piimatootjatele selle eest tasumine," lausus Orav.

Veebruari alguses oli kaalumisel Paide tehase müük Hollandi investorist aktsionärile A-Ware.

Orav ütles töötajatele saadetud kirjas, et täna ei ole plaani hakata töökohti koondama.

Anti Orav rääkis 5. veebruaril, et piimakombinaat oli kahjumis juba ülemöödunud aastal, sest selle rajamine võttis palju rohkem ressurssi, kui esialgu plaaniti.

SCE E-Piim juhatuse esimees Peep Peterson lisas, et aasta alguse seisuga on E-Piimal võlgu 29 miljonit eurot.

Eesti riik panustas Paide piimakombinaadi rajamisse 15 miljoni euroga.

AS E-Piim Tootmine on Eesti suurim juustutootja, mis suudab iga päev väärindada kuni 1000 tonni toorpiima. Üle 90 protsendi toodangust eksporditakse.

Hiljuti Paides käivitatud juustutehas on üks Euroopa moodsamaid ning selle avamise järel on ettevõtte müügitulu kasvanud enam kui kolm korda. Kokku töötab ettevõttes ligi 200 inimest. Lisaks uuele Paide juustutehasele on ettevõttel tootmisüksused Põltsamaal ja Järva-Jaanis.

Ettevõtte enamusaktsionär on ligikaudu 73-protsendilise osalusega SCE E-Piim (piimaühistu) ning 25 protsenti kuulub kahele Hollandi ettevõttele kuuluvale äriühingule Meierei. SCE E-Piim ühistu kuulub umbes 100-le Eesti ja Läti farmerile. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

12.02

Sõja 1450. päev: Ukraina süütas droonirünnakuga naftatöötlemistehase Komimaal Uuendatud

11.02

Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

12.02

Eesti suurim juustutootja andis sisse pankrotiavalduse

12.02

Kapo saatis riigist välja rünnakut sepitsenud Vene kodaniku

04:20

Madise sõnul on Tallinna PVC-keeld õigusvastane

12.02

Karlsson jättis Anderssoni taas kullata Uuendatud

12.02

Aruanne: Eesti kool ja õpetaja uputatakse reformide alla, koormust kärpimata

12.02

RKAS loodab Tallinna politseilinnaku planeeringu paari aastaga valmis saada

12.02

Kanada hokimehed alustasid oma olümpiat kindla võiduga Uuendatud

