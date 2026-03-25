Tellijad süüdistavad eestlasest KITT-i autode valmistajat petmises

Superauto või superbluff? Alvar Seeberg on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu 80ndate kultussarja "Knight Rider" autode koopiate tegijana, kuid hulk vihaseid kliente väidab, et Eesti meistrimees on hoopis saripetis.

1980ndate kultusseriaali "Knight Rider" või Soome televisioonist tuttava "Ritari Ässä" keskmes oli pahalastega võitlev Michael Knight, keda mängis David Hasselhoff ja keda aitas nutikas ning pea purunematu superauto KITT. Mitmed fännid püüdsid aastakümneid hiljem oma poisipõlve unistuse teoks teha ja tellisid imemasina koopia Eestist, aga, nagu algupärases telesarjas, muutusid sündmused kriminaalseks.

Georgias elav Greg, Troy Idahost, Jay Illinoist ja Neal New Yorgist on ühed miljonitest fännidest, kes kasvasid üles, vaadates 1980ndate kultussarja "Knight Rider", mille keskmes oli õigluse eest võitlev detektiiv Michael Knight, keda aitas supervõimetega ja pea purunematu auto KITT ehk Knight Industries Two Thousand, mis muuhulgas oskas rääkida.

"Olen sündinud 80ndatel, mil see auto ja sari olid nii populaarsed, ning see on minuga lapsest saati kaasas käinud," meenutas autofänn Gregory Santangelo.

"Mulle meeldis see sari alati väga. Üks sarja tähtedest oli tegelikult auto nimega KITT," naeris Neal Berger.

Jõudnud teatud vanuse ja rahalise kindlustatuseni, tahtsid nad teoks teha poisipõlve unistuse.

"Olen alati tahtnud "Knight Rideri" KITT-auto koopiat ja mul pole kunagi olnud võimalust seda osta," ütles Jay Westra.

"See on suur kogukond inimestest, kes tahavad investeerida palju raha – kokku sadu tuhandeid või miljoneid dollareid –, et neil oleks lihtsalt lahe auto, millega eputada. Nad ei pruugi sellega isegi sõita, vaid lihtsalt omada," selgitas Troy Ganser.

Autoentusiastid leidsid lahenduse üllataval kombel just Eestist. Seeberg fännas ka ise poisina Soome televisiooni vahendusel nähtud action-sarja ja ehitas endale 2012. aastal KITT-i koopia. Juba esimene auto oli nii õnnestunud, et sellega sõitis Hasselhoff, kui ta Soomet külastas, ja seda kasutati näiteks "Tujurikkuja" sketšis. Mistõttu otsustas varem ehitusvaldkonnas tegutsenud Seeberg pühenduda koopiata tegemisele oma kodu kõrval asuvas garaažis.

"Kõige kuulsam on see armatuurlaud. Mõni peab tähtsaks armatuuri, aga mõne jaoks on see esimene punane tuli kõige olulisem," tutvustas Seeberg.

48-aastane Seeberg on enda sõnul tänaseks valmistanud juba 20 Pontiac Firebird Trans Amist ümber ehitatud KITT-i.

"Kogu materjal on internetis ja filmide näol, mida on siis sirvitud, vahest sekundi kaupa pausile pandud ja uurimistööd tehtud. Näiteks esimest autot tegin neli aastat, see võttis aega," rääkis Seeberg.

Seebergi jutt on veenev seda enam, et tal on mitu ilusat kodulehte, kus müüakse kõike alates varuosadest ja fännikaubast kuni võtmed-kätte lahendusteni. Ka Ameerika klientidele avaldas algul muljet just koduleht ja pädev jutt.

"Tal oli väga lihvitud ja professionaalse välimusega veebileht," märkis Berger.

"Kõik tundus legitiimne. E-kirjavahetus oli alguses suurepärane: hinnapakkumine, arve, maksegraafik – kõik oli paigas," lisas Santangelo.

Üks asi on hulk käsitsi valmivaid detaile, aga Seeberg arendab ka äppi, mille kaudu temalt ostetud masinaga saab suhelda.

Kuna Ameerikas on juba häid doonorautosid raske leida ja hinna ning kvaliteedi suhe tundus mõistlik, otsustasid ameeriklased eestlast usaldada. Meie peategelastest esimese ostu tegi Westra, kes andis tellimuse sisse 2022. aasta augustis ja tasus osamaksetega umbes 32 000 eurot. Novembris 2022 tellis masina Santangelo, tasudes kokku üle 38 000 euro. Samuti tellis KITT-i 2024. aasta juuli alguses Berger, kes tasus lõpuks ligi 48 000 eurot. Ning vaid mõni nädal hiljem tellis Ganser komplekti varuosasid maksumusega ligi 17 000 eurot. Seeberg lubas autod tarnida kolme kuni viie kuu jooksul, varuosad 30 päevaga.

"Ta räägib head juttu. Ta ütleb õigeid asju, kuni saab sinu raha kätte," tõdes Ganser.

"Niipea kui kolmas makse oli saadetud – vaikus! Teda oli nii raske kätte saada," nentis Santangelo.

Tol hetkel ei teadnud ameeriklased üksteist ega ka seda, et Seebergil olid juba probleemid. "Pealtnägija" leiab tagantjärele Eestis kolm tsiviilasja, millest joonistub, kuidas alates 2020. aastast läksid kliendid autotuunija vastu kohtusse, et saada kätte kokku ligi 100 000 eurot teostamata tööde eest.

"Ajal, mil tema oli võlgu eelnevatele ja üle-eelmistele, võttis ta järgnevatelt raha hea meelega vastu," ütles autoostjate advokaat Andres Vinkel.

"See on kestnud tõenäoliselt kümme või enam aastat, kus ta on end vaikselt ja hoolikalt näidanud usaldusväärse partnerina. 'Vaadake mu veebilehte, kas pole vinge?' Fantastilised võltsarvustused ja siis varastatakse raha ning liigutakse järgmise ohvri juurde," sõnas Ganser.

"Siin ei saa olla mustrit. Olen ehitanud klientidele ligi 20 autot. Midagi hämarat siin ei toimu," raius Seeberg.

Tõestamaks, et tal pole midagi varjata, kutsub Seeberg meid oma garaaži Kiilis. Eesti avalikkus teab teda ka muusiku ja DJ-na, kes moodustas paari laulja Jana Kasega. Üllatav detail ongi, et samal ajal, kui asjad juba siin kõrbesid, ajasid nad koos kinnisvaravahenduse äri Maltal ja lauljatar on tänaseni osanik ka ühes Seebergi autofirmas.

"Jana Kask oli juhatuse liige. Selle "Knight Rideriga" tal pistmist ei ole," selgitas Seeberg.

Seeberg möönab, et tehnikaäris on esinenud tõrkeid, alustades liiga madalast hinnast kuni selleni, et koroonaaeg ja sõjad on tarneahelaid häirinud.

"Olidki tarneraskused. Aga kui sain jälle saata, siis hakkas juba toimuma see minu vastane asi – loodi igasuguseid gruppe ja lehti, see enam mulle ei meeldinud," ütles Seeberg.

"Pealtnägija" suhtles kolme advokaadiga, kelle sõnul on mitmeid märke, kuidas meistrimees peidab juba ammu varasid. Näiteks juba juulis 2021 kinkis ta talle kuuluva majaosa Kiilis oma isale. Kaks esimest firmat, mille alt ta autosid müüs, on tühjad kestad ja aresti all ning hetkel tegutseb ta kolmandas ettevõttes, mis kuulub ametlikult tema 79-aastasele isale.

"Ma loen välja selle, et inimene teab, kuidas Eestis elu käib. Eestis on väga lihtne korjata heausklikelt klientidelt raha kokku ja siis kaduda," arvas Vinkel.

"See on nende puhas ettekujutus. See ei ole ju kuidagi tõsi," muigas Seeberg süüdistuste peale.

Meie loo ameeriklastel polnud sellest taustast aimugi. Muuhulgas väidavad nad, et neile esitati samu videoklippe, jätmaks muljet, et tegu on just nende autoga.

"Sain teada, et ta näitas täpselt samu autosid ja sama etendust paljudele teistele ohvritele," ütles Berger.

"Ta näitas pilti autost värvimistöökojas, hoides detaile käes. Tõenäoliselt polnud see minu auto, aga ta pani mind seda uskuma," lisas Westra.

Seeberg lükkab need väited tagasi: "Sihukest asja pole olnud. Ma olen saatnud protsessist pilti, mida ma hetkel teen, aga mitte nii, et see on nüüd sinu auto."

Nii kohtumaterjalid kui ka kliendid väidavad, et pärast maksete laekumist muutus mees raskesti tabatavaks ja hakkas aega juurde küsima.

"Ta ütles alati, et andke veel kaks kuud, lubas augusti lõpuks valmis saada. Kui siis ühendust võtsin, oli vaja veel kuud, sest detaile oli raske hankida. See oli üks vabandus teise järel," kirjeldas Berger.

"Olen kuulnud juttu tarneraskustest ja sellest, et tal on olnud kiire. Või et auto on kohe-kohe teel," loetles Ganser.

"Ühel hetkel ütles ta, et isa on haiglas. Mul oli nii kahju, ma palvetasin ta isa eest. Võtsin seda südamega," meenutas Santangelo.

Kõik siin loos esinevad kliendid loobusid tehingust ja nõudsid raha tagasi. Välja arvatud paar tuhat eurot ja mõned saadetud jupid, pole keegi midagi saanud. 2024. aasta lõpus hakkasid saatusekaaslased foorumite kaudu üksteist leidma.

"Kui üks on juhus, aga kolm-neli-viis on juba süsteemne. Mida inimene siis silmas peab, kui ta lubab süstemaatiliselt kuude kaupa 'kohe-kohe'?" küsis Vinkel.

"Me ei ole lollid inimesed. Oleme ettevõtjad, insenerid, riskifondide juhid. See pole juhuslik eksitus, ta suutis meid kõiki lollitada. See on kurb," tõdes Ganser.

"Pealtnägija" leidis ajavahemikust 2019–2024 vähemalt kümme juhtumit, kus töö jäi tegemata. Seeberg aga viitab hoopis klientide käitumisele: "Kui kasutatakse minu privaatset infot ja seda levitatakse, siis tekib ka minul küsimus. See pole naljaasi, kui levitatakse minu ja mu lähedaste isikuandmeid."

"Meid on kuritarvitatud! Meil on õigus olla vihased," reageeris Santangelo.

"See on minu jaoks suur raha ja südamevalu. Tundub, nagu minult oleks midagi vägisi ära võetud, mida ma kunagi tagasi ei saa. Olen tõeliselt haavatud," lisas ta.

Viis ameeriklast tegid politseisse kuriteokaebuse kelmuse kohta. Väidetav kahjusumma on kokku 180 000 eurot. Täna on ohvrid pettunud ka uurimisorganites.

"Eesti enda pärast on häbi, kui sellised rahvusvahelised tegelased siin toimetavad," nentis Vinkel.

"Eesti on umbes kahe meie väikseima osariigi suurune. Meie õigussüsteemis ei võtaks selline selge juhtum nii kaua aega. Minge lihtsalt ja võtke ta kinni," sõnas Ganser.

Seeberg lubab vigadest õppida ja tööga jätkata.

"Jah, on olnud raske, aga ma ei taha kedagi petta. Ma ikkagi ehitan ja teen. Selle kuu lõpuks on mõlemad autod siit läinud," kinnitas Seeberg.

Sellega läheb vist keeruliseks, sest teisipäeval teatas prokuratuur, et Seebergile ja tema äriühingutele esitati kahtlustus kelmuses just nende viie isiku suhtes, kellest loos rääkisime.