Narkootikumide seireuuringut hakatakse tegema vaid kord aastas

Eelarvekärbete tõttu on justiitsministeerium otsustanud loobuda kord kvartalis tehtavatest narkootikumide seireuuringust ja edaspidi uuritakse narkootikumide levikut ühel päeval aastas. Tervise Arengu Instituudi (TAI) sõnul on keemiliselt objektiivne info narkootikumide leviku kohta vajalik, kuna Eesti narkoturg on nii muutlik, et tegelikult tarvitajad ise ka sageli ei tea, mida nad tarvitavad.

Riigil on vähe võimalusi, et narkootikumide levikul silma peal hoida. Üheks võimaluseks on reovee seireuuring, Nii võeti alates 2022. aastast kord kvartalis 13 Eesti linnast proove, et näha narkootikumide tarvitamise trende.

"Peamised trendid on need, et meie turul levib kolm ainet, milleks on kanep, amfetamiin, kokaiin, mida me oleme kõikidel kordadel ehk neli korda aastas, kui me oleme neid uuringuid läbi viinud, kõikides linnades leidnud," lausus justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Krister Tüllinen.

Aga viimase kahe aasta andmeid võrreldes tuleb hästi välja, et amfetamiini jääkide hulk on Võrus ja Valgas kiiresti kasvanud. Tänu seireuuringule on saadud kinnitust uute kangete narkootikumide tuleku kohta.

"Meil ei olnud mitu kvartalit alfa PVP-d, sünteetilist opioidi meie turul. Nüüd oli selles kvartalis, kus pea pooltes linnades oli seda leitud," ütles Tüllinen.

Kui eelmisel nädalal ütles ministeerium, et seireuuringu tegemine on peatatud, siis sel reedel anti teada, et nüüd tehakse seda vaid ühel päeval aastas. Tervise Arengu Instituudi teaduri Katri Abel-Ollo suhtub uuendusse kõhklevalt.

"Võib-olla nende plussiks jääb see, et kui nad teevad seda 13 linnas, et see annab laiema pildi, aga üks päev võib olla väga-väga suhteline, seda tuleb väga hästi ajastada, et mis päev see siis on, on see suvel, sügisel, on see jõulude ajal. Ma ei ole hästi kursis nende tagamaadega, aga tuleb hästi valida seda päeva," lausus Tervise Arengu Instituudi narkootikumide valdkonna juht Katri Abel-Ollo.

Ka TAI uurib narkootikumide levikut, aga proove võetakse kaks korda aastast nädala jooksul ning seda vaid Tallinnas ja Tartus, mullu erandkorras ka Rakveres, mis aastataguse reovee seireuuringu sai kokaiinipealinna tiitli. Abel-Ollo sõnul on see heaks näiteks päeva valiku olulisusest, sest TAI uuring sai teised tulemused.

"Kui meil oli see nädalane, siis me vaatasime neid Rakvere kokaiini näitajaid, aga nüüd viimase kvartali justiitsministeeriumi näitaja oli jälle hüppeliselt kõrgem. Oli juhtunud valimisse päev, kus järelikult oli midagi mitte nii tavapärast Rakveres," lausus Abel-Ollo.

"See probleem, et päeva õigesti rihtida, on kogu aeg olnud. See probleem selle tõttu, et me teeme seda korra aastas, mitte neli korda aastas, see probleem on siiamaani olnud ja on ka tulevikus. See ei muuda seda uuringut ja neid andmeid kindlasti ebausaldusväärseks," märkis Tüllinen.

Politsei kasutas reoveeuuringuid, et saada ülevaadet, mis toimub tarvitajate hulgas ning millised on probleemsemad piirkonnad ja ained.

"Kui see oleks ainuke allikas üks kord aastas, siis kindlasti jääks see ülevaade uimastiturust väheseks, aga kuna me kõrvutame teiste andmetega, ise kogume aktiivselt teavet, siis tegelikult see on meie jaoks täiesti piisav," ütles Põhja prefektuuri narkotalituse juht Rait Pikaro.