X!

Rumeenias kukkus alla droon pärast Venemaa õhulööke Ukrainale Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/TULCEA COUNTY EMERGENCY SERVICES
Rumeenias kukkus neljapäeval ühe küla lähedal alla droon pärast Venemaa öiseid õhurünnakuid naaberriigis Ukrainas, teatas valitsus. Keegi viga ei saanud.

NATO liige Rumeenia, Kiievi oluline liitlane, on pärast Venemaa 2022. aasta sissetungi Ukrainasse korduvalt seisnud silmitsi oma õhuruumi rikkumiste ja droonitükkide maapinnale kukkumisega.

"Kell 00.44 sisenes Ukraina õhutõrje kõrvale suunatud droon riigi õhuruumi umbes nelja kilomeetri ulatuses. Droon kukkus alla kaks kilomeetrit Parchesi külast, väljaspool asustatud ala," " teatas kaitseministeerium neljapäeval.

Ministeerium lisas, et inimohvritest ega varakahjustustest ei teatatud, leiti vaid põlenud taimestikuga lapike ja droonirusud.

Piirkonna elanikud said telefonidele hoiatusteateid võimaliku ohu kohta.

Päästeteenistuse andmetel leiti droon pärast seda, kui üks kodanik võime teavitas.

Öösel tõusis õhku kaks F-16 hävitajat.

Mullu võttis Rumeenia vastu seaduse, mis lubab alla tulistada riigi õhuruumi rikkuvaid droone, kuid seni pole seda tehtud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

12:59

Suri riigikohtunik Ants Kull

12:50

Täiskasvanuid õpetavad tantsukoolid peavad muusika eest maksma

12:50

Meedia: Ukraina jätkab Leningradi oblasti energiataristu ründamist Uuendatud

12:48

TÄNA OTSE | Kas Saksamaa paar suudab kuldmedalist kinni hoida?

12:35

Reedel tuleb päikesepaisteline ilm

12:35

Riigikogu valis senise juhatuse ametisse tagasi

12:25

Raadiouudised (26.03.2026 12:00:00)

12:25

Rumeenias kukkus alla droon pärast Venemaa õhulööke Ukrainale

12:20

Riigikogu valis sama juhatuse ametisse tagasi Uuendatud

12:19

Saks: Ukraina äsjased rünnakud Läänemere ääres näitavad tema uusi võimeid

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.03

Venemaalt lennanud droon tabas Auvere jaama korstent Uuendatud

25.03

Eesti piiri rikkus mitu Ukraina drooni

25.03

Suri muusik Gameboy Tetris Uuendatud

25.03

Sõja 1491. päev: Droonid ründasid taas Venemaal asuvat Ust-Luga sadamat Uuendatud

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

25.03

Kaitsevägi: Auveret tabas kas ründe- või peibutusdroon

25.03

Langerbaur nihutas MM-il rekordit, Petrõkinalt taas korralik lühikava Uuendatud

25.03

Opositsioonipoliitikud reageerisid droonile ärevusega Uuendatud

12:50

Meedia: Ukraina jätkab Leningradi oblasti energiataristu ründamist Uuendatud

25.03

Pärast rünnakuid Vene sadamatele on Soome lahes ankrus üle 50 tankeri Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:48

TÄNA OTSE | Kas Saksamaa paar suudab kuldmedalist kinni hoida?

12:19

Mätik jäi Hollandis küljetuule tõttu napilt teise gruppi

11:59

Kaks aastat tagasi põhiturniiri võitnud Rangers jäi taas play-off'ist välja

11:15

Noormeeste U-17 koondis alustas valikturniiri kaotusega

loe: kultuur

11:33

EFI valis minutifilmi konkursil välja kümme projekti

11:25

Arun Tamme "Täiuslikud võõrad" jõudis 100 000 kinokülastuseni

11:17

Aasta tekstiilikunstniku preemia pälvis Ingrid Helena Pajo

10:04

Arvustus. "Fucktoys" on eneseirooniast kantud popkultuuriline kollaaž

loe: eeter

11:34

Rain Kuldjärv: uudistooteid valivad inimesed poest sageli kiidusõnade järgi

10:06

Kristina Õllek: tõin Läänemere surnud tsoonid Dulwichi galerii mausoleumi

08:37

Valdur Mikita: rikkast naabrimehest hullemini mõjub tajutud ebaõiglus

25.03

Eesti illustraator Eiko Ojala illustreerib maailma suurimaid väljaandeid

Raadiouudised

12:15

Püssi äripargi arendajad on seni veel kidakeelsed

10:10

EL-i vabakaubanduslepe Austraaliaga võib kasvatada ka Eesti eksporti

10:10

Jäämurdja Tarmo pensioniks ei jõua riik enam uut jäämurdjat ehitada

10:10

Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma

10:10

Raadiouudised (26.03.2026 09:00:00)

25.03

Päevakaja (25.03.2026 18:00:00)

25.03

Narva linnapea drooni-intsidendist: omavalitsus vajaks riigilt kiiremat infot

25.03

Raadiouudised (25.03.2026 15:00:00)

25.03

Rootsi kaalub kütuseaktsiisi ajutist langetamist EL-i miinimumtasemeni

25.03

Poisid tunnevad vähem ära seksuaalse väärtkohtlemise märke ja teavad abivõimalustest

