Rumeenias kukkus alla droon pärast Venemaa õhulööke Ukrainale

NATO liige Rumeenia, Kiievi oluline liitlane, on pärast Venemaa 2022. aasta sissetungi Ukrainasse korduvalt seisnud silmitsi oma õhuruumi rikkumiste ja droonitükkide maapinnale kukkumisega.

"Kell 00.44 sisenes Ukraina õhutõrje kõrvale suunatud droon riigi õhuruumi umbes nelja kilomeetri ulatuses. Droon kukkus alla kaks kilomeetrit Parchesi külast, väljaspool asustatud ala," " teatas kaitseministeerium neljapäeval.

Ministeerium lisas, et inimohvritest ega varakahjustustest ei teatatud, leiti vaid põlenud taimestikuga lapike ja droonirusud.

Piirkonna elanikud said telefonidele hoiatusteateid võimaliku ohu kohta.

Päästeteenistuse andmetel leiti droon pärast seda, kui üks kodanik võime teavitas.

Öösel tõusis õhku kaks F-16 hävitajat.

Mullu võttis Rumeenia vastu seaduse, mis lubab alla tulistada riigi õhuruumi rikkuvaid droone, kuid seni pole seda tehtud.