Kaja Kallas: Venemaa jagab Iraanile luureinfot USA üksuste ründamiseks

Euroopa kõrge välisesindaja Kaja Kallas ja Prantsuse välisminister Jean-Noel Barrot
Euroopa kõrge välisesindaja Kaja Kallas ja Prantsuse välisminister Jean-Noel Barrot Autor/allikas: SCANPIX/Alain JOCARD / AFP
Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas süüdistas Venemaad Iraani varustamises luureandmetega, mis on aidanud Teheranil rünnata USA sõjalisi sihtmärke Lähis-Idas, vahendas Politico.

"Me näeme, et Venemaa aitab Iraani luureinfoga, et võtta sihikule ja tappa ameeriklasi," ütles Kallas ajakirjanikele Pariisi lähedal toimunud G7 välisministrite kohtumisel. "Venemaa toetab Iraani nüüd ka droonidega, et nad saaksid rünnata naaberriike ja USA sõjaväebaase."

Pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael alustasid Iraani vastu sõjalisi lööke, on hukkunud vähemalt 13 USA kaitseväelast. Ootuste kohaselt domineerib Lähis-Ida sõda G7 kahepäevastel ministrite kõnelustel, millega liitub reedel ka USA välisminister Marco Rubio.

Kallas märkis, et Venemaa toetus Iraanile näitab ilmekalt, miks Euroopa peab jätkama surve avaldamist Kremlile seoses Ukraina sõjaga. 

"Kui Ameerika soovib, et sõda Lähis-Idas lõppeks ja Iraan lõpetaks nende ründamise, peaksid nad avaldama survet ka Venemaale, et too ei saaks Iraani selles aidata," ütles ta.

Euroopa riigid on muutunud kriitilisemaks USA otsuse suhtes rünnata Iraani, mis on toonud kaasa globaalse energiahindade järsu tõusu. 

Neljapäeva hommikul sõnas Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius, et Berliin on valmis toetama rahupüüdlusi Iraanis, kuid hoiatas, et ta ei näe konfliktist väljumiseks selget strateegiat.

Iraani konflikt kujutab endast "tõelist ja tohutut riski piirkonna ebastabiilsuse süvenemiseks ning sellel on – nagu ajaloost teame – alati mõju kogu maailmale," märkis Pistorius.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

