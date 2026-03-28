Vaht: ükski sanktsioon pole olnud nii tõhus kui Ukraina rünnakud naftasadamatele

Foto: Priit Mürk/ERR
Ukraina rünnakud Venemaa naftasadamatele ilmselt sõda ei lõpeta, kuid on suurima mõjuga vastusamm alates täiemahulise sõja algusest. Venemaa naftaeksport on praegu enam kui 40 protsendi ulatuses halvatud ja see jätab riigikassasse olulise augu.

Venemaa ekspordib 60 protsenti naftast meritsi, Läänemere kaudu. Uudisteagentuuri Reuters arvutused näitavad, et vähemalt 40 protsenti Venemaa naftaekspordi mahust on peatatud.

"Sellel on tohutu mõju, eriti veel, kui võtta siia arvestusse, et 2022. aastal Venemaa naftaekspordist saadud tulud olid 242 miljardit eurot. 2025. aastal oli see 200 miljardit eurot ehk 18 protsenti langust. Sellel on kõige suurem mõju üleüldse alates Ukraina sõjast. Ei ole ükski sanktsioon olnud nii mõjus kui see, mida nüüd ikkagi Ukraina korda saatis," sõnas Terminali juhatuse liige Alan Vaht.

Igapäevaselt veeti Venemaalt välja kolm ja pool miljonit barrelit naftat päevas. Kuigi praegused löögid sadamatele sõda ei lõpeta, on kahju riigikassale suur.

"Kui nüüd 40 protsenti ekspordist on maas Ust-Luga ja Primorski kaudu, siis tähendaks ööpäevas Venemaale rahalist kadu umbes 50 kuni 55 miljonit dollarit iga jumala päev," lausus Vaht.

Lisaks tekib Venemaal naftatöötlemisel palju masuuti, mida ei tarbita ega saa enam eksportida. Selle ülejääk häirib kogu tootmisprotsessi, vähendades naftatoodete tootmist ja eksporti isegi rohkem kui toornafta eksporti.

"Kui masuuti koguneb liiga palju, siis ei saa teda juurde toota ja kui ei saa juurde toota masuuti, siis ei tule sealt enam ka diislit ja bensiini ega petrooleumi, et isegi mitte 40 protsenti, vaid 50 protsenti kannatab just sellepärast. Tõenäoliselt jääb kinni mõneks ajaks ka toodete eksport, isegi rohkem kui toornafta enda eksport," ütles majandusekspert Raivo Vare.

Mõnevõrra üllatav on see, et Ust-Luga sadamatöötajad on alustanud protesteerimisega, mida Venemaal varem nähtud ei ole.

"Töölised hakkasid protestima, kuna sadam pandi kinni ja töölistele sõitis politseiauto sisse. Sellist asja pole enne olnud. Rahulolematus on tekkinud," lausus Vare.

Droonirünnakud Vene sadamatele ei mõjuta Eestit esialgu rohkem, kui et Ust-Lugas puhkenud tulekahju suitsu oli laupäeval näha ka Narvas ja Sillamäel. Tänu edelatuulele liikus tuhande kilomeetri pikkune suitsusammas üle Laadoga Loode-Venemaale, suitsu jõudmine Eestisse on vähetõenäoline.

"Kõrgemates kihtides on endiselt edelatuul, mis puhub seda suitsu sealt kõrgemalt ära, aga maapinna lähedal, kui tuul on nõrk, siis ta ei puhu seda kaugele. Ütleme niimoodi, kui viimasel päeval – kuu alguses, kui siis veel peaks olema suits teema, siis võib küll keerutada põhjakaare tuulega siiapoole, aga sinna on veel õnneks natukene aega," sõnas keskkonnaagentuuri sünoptik Kaido Ennok.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uisupidu

uued saated

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:20

ETV spordisaade, 28. märts

22:11

Kuusmaa: meie mäng ei sõltu ühest või kahest mängijast

22:04

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:41

Tartu Välk teenis pronksi, finaalseeria algas Sputniku võiduga

21:20

Pühapäeval on sooja kuni 15 kraadi

21:20

ERR Hollandis: turistid kogunevad kevadist tulbihooaega nautima

21:19

Tartu Ülikool alistas avamängus Kalev/Cramo 13 punktiga

21:03

Vaht: ükski sanktsioon pole olnud nii tõhus kui Ukraina rünnakud naftasadamatele

20:58

Saalijalgpalli poolfinaale läksid juhtima FC Bunker Partner ja Narva United FC

20:42

Suurorg vedas Trefli tabeliliidri vastu võiduni, edukas oli ka Legia

otse uudistemajast

tähistame koos

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:56

Trump viitas NATO ühiskaitse põhimõttest taganemisele

27.03

Venemaa keelab alates 1. aprillist täielikult bensiini ekspordi

16:13

Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast Uuendatud

11:48

Meedia teatel vahetasid Kallas ja Rubio Ukraina teemal teravusi

17:33

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse Uuendatud

10:57

Ust-Luga sadama põlengut näeb ka Narvast

27.03

Video: Kõrve ja Võigemast esitasid teatripreemiatel oma versiooni Inese loost "Keerlen"

27.03

Kambja lähistelt leiti Eestis ainulaadse muinaslinnuse asupaik

14:20

Reinsalu lubas praeguse valitsuse algatuste tagasipööramist

27.03

Swedbanki uute sularahaautomaatidega kaasneb mitu muudatust

ilmateade

loe: sport

22:20

ETV spordisaade, 28. märts

22:11

Kuusmaa: meie mäng ei sõltu ühest või kahest mängijast

21:41

Tartu Välk teenis pronksi, finaalseeria algas Sputniku võiduga

21:19

Tartu Ülikool alistas avamängus Kalev/Cramo 13 punktiga

loe: kultuur

17:25

Selgusid tänavused Kuldnõela nominendid

17:18

Kaunimate raamatute konkursi publikulemmikuks valiti Jaan Aru "Osav aru"

17:12

Selgusid parimad noored pärimusmuusikamängijad

12:59

Riina Roose: meil on haruldane trupp, kellega on võimalik teha imeasju

loe: eeter

17:03

Anna Kaneelina rasketest hetkedest: tänu armastusele pole ma kõige hirmsamast piirist üle läinud

13:19

"Ringvaate" Terasmikrofoni pälvis Elmo Nüganen

08:15

Spordipsühholoog Aave Hannus: ära tee trenni, mis sulle rõõmu ei valmista

27.03

Kadri Voorand: artisti haavatavus sünnib läbielatud kogemustest

Raadiouudised

18:40

Hollandis algab taas tulbihooaeg

18:40

Soomaa loomakasvatajad on ikka hädas huntidega

18:35

Päevakaja (28.03.2026 18:00:00)

18:35

Eesti mets vajab ühiskondlikku kokkulepet

27.03

Päevakaja (27.03.2026 18:00:00)

27.03

Suviteravili võib jääda sel aastal külvamata

27.03

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Narva volikogu liiget häälteostus

27.03

Kaubanduskoda soovib ametnikele vähem puhkusepäevi

27.03

Kadriorus Mikkeli muuseumis on väljas Hollandi Delfti sinised keraamilised aarded

27.03

Riik kaasajastab droonide tuvastamise ja tõrjumise reegleid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo