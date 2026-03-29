Sõja 1495. päev: Ukraina jätkas Ust-Luga sadama ründamist

Ukraina rünnak Venemaa Ust-Luga sadama vastu jätkus ka ööl vastu pühapäeva. Leningradi oblasti kuberneri teatel tehti piirkonnas kahjutuks ligi 36 drooni, Ust-Luga sadam on saanud kahjustada, droonirünnak jätkub.

Oluline pühapäeval, 29. märtsil kell 15.06:

- Venemaa teatel tabas Ust-Luga sadamat uus droonirünnak;

- Kiiev: Vene vägi on hakanud viskama droonidelt tankitõrjemiine;

- Kiiev: Venemaa ründas ühe raketi ja 442 ründedrooniga;

- Mõkolajevi oblastis sai vigastada kaheksa inimest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1360 sõdurit.

Venemaa teatel tabas Ust-Luga sadamat uus droonirünnak

Uus droonirünnak põhjustas tulekahju Venemaa Ust-Luga sadamas, tuues kaasa uusi kahjustusi olulisele Läänemere äärsele ekspordikeskusele, mida tabati teist korda mõne päeva jooksul, teatas pühapäeval Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko.

Ukraina on intensiivistanud vasturünnakuid Venemaa taristule, sealhulgas rafineerimistehastele, naftabaasidele ja sadamatele, väites, et need on õigustatud sihtmärgid, mille eesmärk on ära lõigata Venemaa sissetulekud energiakandjatelt, mis rahastavad Venemaa pealetungi.

"Ust-Luga sadam on saanud kahjustada. Ohvreid ei ole," ütles Drozdenko sotsiaalmeedias.

Tema sõnul "tegelevad päästjad tulekahju kustutamisega" sadamas, mis on Venemaa väetiste, nafta ja kivisöe ekspordi oluline sõlmpunkt.

Drozdenko lisas, et piirkonnas hävitati öö jooksul 36 drooni.

Sadam sai sel nädalal ka varem kahjustada droonirünnakus, mille eest võttis vastutuse Ukraina armee.

Ukraina pole viimast rünnakut koheselt kommenteerinud.

Ukraina ründas sel nädalal ka teist suurt Venemaa Läänemere sadamat, Primorskit. Tulekahjust tekkinud musta suitsu oli näha satelliidipiltidelt.

Lisaks peatati Venemaal öösel ukrainlaste droonirünnakute tõttu vähemalt nelja lennujaama töö.

Vene sotsiaalmeedia postitused räägivad, et Moskvas ja Moskva oblastis on suur elektrikatkestus.

Kiiev: Vene vägi on hakanud viskama droonidelt tankitõrjemiine

Vene vägi on hakanud paigaldama Shahed ründedroonile konteinereid, et heita tankitõrjemiine, teatas pühapäeval Ukraina kaitseministri nõunik Serhi Beskrestnov.

"Osadelt Shahedidelt heidetakse iga päev miine. Kaheksa ühelt Shahedilt. Miine hoitakse tiibade all ümarates konteinerites," kirjutas ta Telegramis.

"Video jäädvustas heitmise 50 kilomeetri kaugusel piirist. Lumi on sulanud ja miinid on maapinnal selgelt nähtavad. Neile jalgsi või autoga lähenemine on rangelt keelatud. Nagu ikka, palun rääkige sellest kindlasti oma lastele," kirjutas Beskrestnov. Sõnumile lisatud fotol on muuhulgas näha miini PTM-3.

Ukraina kaitseministeeriumi riikliku eritranspordi teenistuse andmetel on PTM-3 kaugjuhtimisega detoneeritav tankitõrjemiin, mis on mõeldud soomukite hävitamiseks.

Kiiev: Venemaa ründas ühe raketi ja 442 ründedrooniga

Venemaa ründas ööl vastu pühapäeva Ukrainat ühe ballistilise raketiga Kinžal ja 442 ründedrooniga, teatasid Ukraina õhujõud Telegramis.

Ukraina teatel hävitati või suruti maha vähemalt 380 ründedrooni.

Droonid tabasid sihtmärke seitsmes kohas.

Mõkolajevi oblastis sai vigastada kaheksa inimest

Vene droonide rünnaku tagajärjel sai Ukrainas Mõkolajevi oblastis vigastada kaheksa inimest.

"Voskresenskaja kogukonnas toimunud droonirünnaku tagajärjel sai õhtul haavata kaheksa inimest, sealhulgas seitse last. Kõik viidi haiglasse ja saavad vajalikku arstiabi," ütles Mõkolajivi oblasti administratsiooni juht Vitali Kim.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1360 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 295 830 (võrdlus eelmise päevaga +1360);

- tankid 11 820 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 24 313 (+16);

- suurtükisüsteemid 39 001 (+65);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1707 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1337 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 204 060 (+1948);

- tiibraketid 4491 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 85 977 (+181);

- eritehnika 4105 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.