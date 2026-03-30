Õiguskantsler nõustus ettepanekuga võtta Mölderilt saadikupuutumatus

Eesti
Tõnis Mölder
Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Õiguskantsler Ülle Madise nõustus prokuratuuri ettepanekuga anda nõusolek riigikogu liikmelt Tõnis Mölderilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kriminaalmenetluse jätkamiseks.

Prokuratuur saatis eelmise nädala neljapäeval õiguskantslerile poliitik Tõnis Mölderi kriminaalasja materjalid ning taotluse, et õiguskantsler saaks teha riigikogule ettepaneku võtta temalt saadikupuutumatus.

Mölderile on esitatud kahtlustus kahes süüteos: altkäemaksu küsimises ja altkäemaksu võtmisega nõustumises ning kelmuses ametiisikuna.

Kahtlustuse kohaselt tegi Tõnis Mölder 2022. aasta novembris Keskerakonna kaudu ettepaneku lisada 2023. aasta riigieelarvesse 25 000 euro suurune tegevustoetus MTÜ-le Kõo Jahiselts. Enne ettepaneku esitamist sõlmis ta seltsi esindajaga kokkuleppe, et toetuse väljamaksmisel saab ta endale vähemalt 10 000 eurot.

 Samuti kahtlustab prokuratuur Mölderit selles, et ta tellis 2022. aasta novembris 1000 Keskerakonna sümboolikaga valimisreklaami postkaarti ning esitas nende eest tasutud arve riigikogu kantseleile hüvitamiseks. Avalduses kinnitas ta, et kulu on seotud riigikogu tööga, kuigi teadis, et tegemist oli valimiskampaania materjalidega, mis ei kuulu kuluhüvitiste alla.

Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt esitab õiguskantsler riigikogule ettepaneku või tagastab taotluse riigi peaprokurörile ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest.

Selle riigikogu koosseisu jooksul on võetud saadikupuutumatus ka Kert Kingolt, Kalle Grünthalilt ja Kalle Laanetilt.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

kuula lugusid

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:25

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

13:24

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

13:11

Julia Rakitina jooksis kahe ööpäevaga üle 300 kilomeetri

13:10

Eesti riik kaasas 342 miljonit eurot

13:01

Itaalia motosportlane kordas Rossi ja Agostini saavutust

13:01

Michal: Eesti õhukaitse muutub mitmekihiliseks

12:49

Kreekas kaatriõnnetusse sattunud piirivalvurid jõudsid tagasi Eestisse

12:40

Altševski metallurgiatehases puhkes droonrünnaku järel suur põleng Uuendatud

12:39

Sirje Helme jätkab Eesti Kunstimuuseumi juhina

12:27

Matemaatik: kuulsuste surmalaine taga peidab end juhuslikkus

otse uudistemajast

suur finaal

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.03

Soomes kukkusid alla kaks Ukraina drooni Uuendatud

06:11

Politsei lasi Kose vallas maha relvastatud mehe

29.03

Sõja 1495. päev: Ukraina jätkas Ust-Luga sadama ründamist Uuendatud

29.03

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

09:41

Isa koos kolme pojaga sai süüdistuse inimkaubanduses

12:40

Altševski metallurgiatehases puhkes droonrünnaku järel suur põleng Uuendatud

29.03

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

29.03

Elektri börsihind tõuseb esmaspäeva hommikul üle 800 euro

29.03

Nafta hinnatõusu tõttu peavad mitmed teenusepakkujad oma hindasid tõstma

29.03

Ermits ja Külm oma arengust: vanemate töö on last toetada, mitte sundida

ilmateade

loe: sport

13:24

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

13:11

Julia Rakitina jooksis kahe ööpäevaga üle 300 kilomeetri

13:01

Itaalia motosportlane kordas Rossi ja Agostini saavutust

12:20

Eesti rühmvõimlejad jõudsid MK-etapil kolme hulka

loe: kultuur

13:25

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

12:39

Sirje Helme jätkab Eesti Kunstimuuseumi juhina

11:13

New Yorgi residentuurikonkursi võitis Diana Tamane

10:59

Riste Sofie Käär: raamatukogud pole enam lihtsalt stiilipuhtad kirjandushoidlad

loe: eeter

11:41

Priit Võigemast: iseendale tuleb tekitada ebamugavaid olukordi

29.03

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Jaan Toomingule

29.03

Ranna Rantšo perenaine viib oma kitse- ja lambatalled hooldekodudesse külla

29.03

Indrek Raadik: kui reedel ja laupäeval on kontsert, siis enne teisipäeva väga trenni ja jooksma ei tiku

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (30.03.2026 12:00:00)

11:40

Energiahindade tõus lööb niigi pingul Euroopa riikide eelarveid

11:40

HS: Soome lennanud droonid näitavad, et riik ei ole droonide tõrjumiseks valmis

09:25

Raadiouudised (30.03.2026 09:00:00)

29.03

Ühendriikides toimusid ulatuslikud meeleavaldused Donald Trumpi poliitika vastu

29.03

Päästeamet hoiatab kulupõlengute eest

29.03

Päevakaja (29.03.2026 18:00:00)

29.03

Sillamäel toimusid Mart Poomist rääkiva lühifilmi võtted

28.03

Soomaa loomakasvatajad on ikka hädas huntidega

28.03

Hollandis algab taas tulbihooaeg

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo