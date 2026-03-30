WSJ: Iraani režiim püsib tänu kliendi- ja patroonisuhtele

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iraani laialivalguvat riigiaparaati ei hoia koos ainult ideoloogia. Lisaks repressioonidele aitab veel ka klienteelisuhe tagada, et miljonid iraanlased ei soovi näha režiimi kokkuvarisemist.

Alates asutamisest on Iraani režiim loonud ökosüsteemi, mis kontrollib poolt riigi majandusest. Iraani režiimi uurivad analüütikud väidavad, et sellise süsteemi abil premeeritakse lojaalseid isikuid ning tagatakse nende truudus keskvalitsusele, vahendas The Wall Street Journal.

Selline ühiskondlik leping on aidanud režiimil keset USA ja Iisraeli survet püsima jääda. Hiljutised küsitlused näitavad, et režiimi toetab vaid 20 protsenti iraanlastest, kuid just nemad moodustavad riigis kõige ühtsema bloki.

"See süsteem muudab väga raskeks veenda neid, kes sellest kasu saavad, pöörduma režiimi vastu. Miljonid inimesed saavad kasu oma lojaalsusest režiimile. Nad ei taha oma hüvesid kaotada," ütles rahvusvahelise kriisirühma Iraani projekti juht Ali Vaez.

Hüved hõlmavad mitmesuguseid privileege, nagu eelisõigus ülikoolidesse pääsemisel, juurdepääs välisvaluutale ja soodsad laenud.

Ainuüksi islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC) koosneb 125 000 palgalisest töötajast. IRGC mängib riigi majanduses olulist rolli, kontrollides mitmeid võtmesektoreid.

Režiim kontrollib Iraani tänavaid 700 000 liikmega paramilitaarse rühmituse Basij toel. Basij liikmed käivad ülikoolides ning neil on ametikohad režiimiga seotud ettevõtetes.

Tennessee osariigis tegutsev Iraani ekspert Saeid Golkar ütles, et tal on nii IRGC-s kui ka Basij-rühmituses mitu tuttavat, kes saavad süsteemist rahalist kasu. Näiteks üks revolutsioonilise kaardiväe liige sai soodsat laenu kahe korteri ostmiseks.

IRGC ja Basij kontrollivad ka suuri ettevõtteid, mis on sõlminud riigihankelepingud taristu ehitamiseks. IRGC-ga koostööd tegevad konservatiivsed vaimulikud kontrollivad veel ka suuri religioosseid sihtasutusi.

Hollandi geopoliitika uurimiskeskuse 2025. aasta detsembri aruandest selgub, et konservatiivsed sihtasutused koos kaardiväe firmadega kontrollivad üle 50 protsendi Iraani majandusest. Iraani seaduste kohaselt ei pea religioossed sihtasutused makse tasuma ning neil on eelisjärjekorras juurdepääs välisvaluutale.

Noored lojalistid teevad aga kiiret karjääri ülikoolides ning neid ootavad hästi tasustatud töökohad valitsus- või erasektoris. Iraanis on ligi kolm miljonit valitsusametnikku ning endiste riigiteenistujate teatel peavad nad tihti osalema valitsusmeelsetel miitingutel.