Juminda ja Loksa lähedal on ankrus kuni 30 laeva

Juminda ja Loksa lähedal Eesti majandusvööndis on ankrus kuni 30 laeva, mis ei pääse Venemaale lasti peale võtma pärast Ust-Luga ja Primorski sadamate pommitamist. Transpordiamet ütleb, et üle 40 laeva sellele ankrualale ei mahu. Kui see arv läheneb, soovitab amet laevadel triivi jääda või muu ankruala otsida.

Paarisaja meetri pikkune tanker ilmub udust ootamatult nagu Lendav Hollandlane. Merepäästja Artur Talvik, kes võttegrupi 15 kilomeetri kaugusele Jumindast tõi, ütleb, et pimeduses näeb meri kaldalt välja nagu suurlinn.

"Siin on nagu suurlinna tuled üle lahe – keset lahte. See on uskumatu – nagu mingi linn oleks tekkinud sinna. See on küll mitu aastat (nii), aga viimastel päevadel on üle 30 (laeva) mõni päev," lausus Talvik.

Udus pole laevu paarisaja meetri kauguselt näha. Kuidas need ankrus olles tuulega omavahel kokku ei põrka? Või uued saabujad vanu olijaid näevad? Transpordiamet ütleb, et selleks on kehtestatud ohutud vahemaad laevade vahel. Ja piirmäär ankrualale – siin on olnud ka 40 laeva.

"See on täiesti tavapärane laevade arv seal. Midagi eriti ohtlikku ei ole. Kui see laevade arv läheneb 40-le, siis me hakkame tegutsema natuke teistmoodi. Informeerime laevu juba sisenemisel," ütles transpordiameti laevaliikluse juhtimise osakonna juht Are Piel.

"Ja nad peavad ise leidma teisi tegevusi, et ohutus oleks tagatud. Kas jäävad triivi või leiavad teise ankurdamiskoha," lisas ta.

Praegu on niisiis ruumi veel kümnele laevale. Kohalikud muretsevad, et tankerid võiks põhjustada õnnetuse korral õlireostuse. Õnneks on need laevad teel Ust-Lugasse lasti järele.

"Tuleb arvestada, et need laevad on oma lasti kuskile ära andnud ja nad on üsna tõenäoliselt tulnud Ust-Lugasse uut lasti võtma. Ehk nad on tühjad," lausus Eesti mereakadeemia doktorant-nooremteadur Jaak Viilipus.

Mereõiguse järgi võivad need laevad seal seista igavesti. Nad asuvad meie majandusvööndis. Kui nad ei toimeta midagi kuritahtlikku, ei saa rannikuriik nende viibimist seal piirata, ütles Viilipus. Kuni ruumi jätkub.