Kaitsevägi teatas võimalikust õhuohust Kirde- ja Lõuna-Eestis

Teisipäeval pool tundi pärast keskööd teatas kaitsevägi õhuohust Ida- ja Lääne-Virumaal. 11 minutit hiljem teatati ka ohust Lõuna-Eestis

Kell 0.35 saatis kaitsevägi SMS-i, kus hoiatas võimaliku õhuohu eest Ida- ja Lääne-Virumaal ning palus inimestel olla valvsad ning drooni nähes varjuda.

Kell 0.46 tuli Eesti rakenduse kaudu uus sõnum võimalikult õhuohust ka Lõuna-Eestis. Täpsemalt Jõgeva maakond, Põlva maakond, Tartu maakond, Valga maakond ja Võru maakond.

Lisainfo kriis.ee ja 1247.

Uudis on täiendamisel.