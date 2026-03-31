Kaitsevägi: mitu drooni käis öösel Eestis sees

Uku Arold
Möödunud ööl jätkas Ukraina Venemaa Läänemere-äärsete alade ründamist droonidega ning mitu ilmselt eksinud drooni sattus ka Eesti õhuruumi, ütles "Vikerhommikus" kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülem kolonel Uku Arold.

"Õhuhäire on praeguseks (kell 6.15 – toim.) maha võetud ja vahetu oht, et kuskile Eestis mõni droon maha sajaks, on madal," kinnitas Arold.

Õhuoht tekkis sellest, et Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on kandunud üle terve Venemaa territooriumi ja juba üheksandat päeva käib Eesti naabruses Leningradi oblastis sõjategevus intensiivsusega, mida pole nähtud 1944. aastast alates, selgitas Arold.

"Ukraina ründab Venemaa sõjalist taristut ja sõda üleval hoidvaid taristuid ning Venemaa proovib neid rünnakuid tõrjuda, muu hulgas eksitades Ukraina droone erinevate vahenditega. Suure tõenäosusega eksinud Ukraina droonidega siin tegemist on täna öösel olnud," sõnas Arold.

"Mitmed droonid täna on ka Eestis sees käinud ja neid on ka tuvastatud nii radarseadmete kui ka hävitajate poolt," kinnitas kaitseväe esindaja, lisades täpsustava küsimuse peale, et ühtegi drooni alla lastud Eesti territooriumil ei ole.

Kella 6 paiku inimeste telefonidesse saabunud õhuohu lõppemise teavituse selgituseks ütles Arold, et läbi on saanud tõenäosus, et inimesed võiks praegu vahetult drooni- või raketiohualasse jääda Eestis. Aroldi sõnul võib näiteks lapsed rahus kooli saata.

"Praegu võivad kõik inimesed toimetada oma igapäevaseid toimetusi; lapsed, kui on hästi ära õpitud, kooli minna, see ei ole vabandus, et öösel droonid lendasid, ja inimesed saavad rahulikult tööle minna."

Arold seletas, et sellised rünnakud toimuvad tavaliselt öösiti, sest siis on neid raskem tõrjuda kaitsval poolel ehk siis Venemaal. "Juhul, kui peaks olema näha sellised mustrid, et mingi oht on taas Eesti piiridesse jõudmas, siis paraku tuleb oht tagasi ja tuleb ka sellekohane teavitus," lisas Arold.

Õhuohu hoiatus puudutas suurt osa Eestist, mida Arold selgitas asjaoluga, et see ongi dünaamiline. "Esiteks mitmed erinevad vahendid liikusid ja tulid erinevatesse kohtadesse Eestisse. Erinevad õhuvahendid ei püsi paigal, nad liiguvad ka ühest kohast teise. Neid juhtumeid oli rohkem kui need kolm häiret, aga täpset numbrit ei saa öelda, sest ametlik õhupilt ei ole avalik info."

Esmaspäeva õhtul anti õhuhäire ka Lätis, sest Lätis oli vahetu oht. Ka mujal Venemaa ja Ukraina Euroopa naabrite juures on nii droone kui ka õhutõrjerakette alla tulnud, kinnitas Arold.

Öösel kuulsid inimesed Eestis ka NATO hävitajaid, mis Ämari baasist õhku tõusid. "See, mida inimesed said kuulda, on vabaduse sosin. Need hävitajad on siin meie kaitseks otsimas neid droone ning vajadusel ja võimalusel neid droone ohutult alla toomas, või kui peaks siia õhuruumi tungima mittesõbraliku riigi sõjalennuk, siis ka teda siit minema peletama," kinnitas Arold.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Allikas: "Vikerhommik", intervjueerisid Taavi Libe ja Kirke Ert

Kaitsevägi: mitu drooni käis öösel Eestis sees

