USA tanklates tõusis bensiini hind üle nelja dollari galloni kohta

USA bensiini keskmine jaemüügihind ületas esmaspäeval esimest korda enam kui kolme aasta jooksul nelja dollari piiri galloni (3,79 liitrit) kohta, näitasid hinnajälgimisteenuse GasBuddy andmed. Hinnatõusu põhjuseks peetakse USA ja Iisraeli alustatud sõda Iraani vastu, mis on kahjustanud ülemaailmsete energiaturgude toimimist.

Nelja dollari piir galloni kohta (87 eurosenti liiter - toim.) ületati viimati 2022. aasta augustis pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ja seda on mõned analüütikud nimetanud tarbijate jaoks psühholoogiliseks barjääriks.

Paljude kaupade hinnad, eelkõige bensiini tooraineks oleva nafta hind on tõusnud pärast seda, kui Iraan sulges Hormuzi väina, mille kaudu liigub umbes viiendik maailmas tarbitavast naftast.

Kütusehindade tõus on hakanud mõjutama USA leibkondade toimetulekut, mis oli juba niigi häiritud muude kulude kasvust. See on muutunud ka poliitiliseks peavaluks president Donald Trumpile ja tema Vabariiklikule Parteile enne novembrikuu vahevalimisi, kuna nad võivad kongressis ilma jääda oma praegusest väikesest enamusest.

Trump oli valimiste eel lubanud langetada energiahindu ja suurendada USA nafta- ja gaasitootmist. Kuid seni on tema teist ametiaega iseloomustanud volatiilsed turud, geopoliitiline ebastabiilsus ja muutuvad poliitikad sellistes küsimustes nagu tollimaksud.

USA keskmised bensiini jaemüügihinnad on pärast seda, kui USA ja Iisrael alustasid 28. veebruaril õhurünnakuid Iraani vastu, tõusnud umbes 1,06 dollarit galloni kohta ehk 36 protsenti.

"Ootamatu sõja puhkemine viis USA bensiini hinna hüppelise tõusuni nelja dollarini galloni kohta. See kirjeldab praegust Iraani konflikti – ja ka Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aastal. Siis, nagu ka praegu, tõusid naftahinnad kogu maailmas ja kasutusse võeti nafta hädaolukorra varud. Kuid me näeme, et see kriis on lühem: kui bensiini hind püsis 2022. aastal 23 nädalat üle 4,00 dollari, siis eeldame, et hinnad hakkavad järgmistel nädalatel jahtuma," ütles Raymond Jamesi analüütik Pavel Molchanov.

Sellegipoolest võivad hinnad tanklates veelgi tõusta, kui toornafta hinnad jätkavad tõusu. USA nafta futuuride hinnad on sõja algusest saadik järsult tõusnud, esmaspäeval fikseeriti hind 102,88 dollarit barreli kohta, mis on 3,24-dollarine tõus. Aasia turgudel hüppasid need rohkem kui kolm dollarit pärast seda, kui Kuveit teatas teisipäeval naftatankeri ründamisest Dubai sadamas.

Trumpi administratsioon on astunud samme energiahindade tõusu leevendamiseks sõja venimise ajal, sealhulgas 60-päevane Jonesi seaduse laevandusseaduse erand. See lubab ajutiselt välisriikide lipu all sõitvatel laevadel vedada kütust, väetist ja muid kaupu USA sadamate vahel. Tööstuse siseringi eksperdid eeldavad, et sellel on hinnatõusule siiski vaid marginaalne mõju.

Kõrged bensiinihinnad survestavad juba USA leibkondi. Reutersi/Ipsose küsitluses ütles 55 protsenti vastanutest, et nende leibkondade toimetulekut on bensiinihindade tõus vähemalt mõnevõrra mõjutanud. Tugevat mõju tunnistas 21 protsenti vastanutest.

"Põhiküsimus ei ole ainult toornafta ise. See on bensiin, mis on tarbijate jaoks majanduses kõige nähtavam hind, ja kui see hind hüppab, mõjutab see kohe psühholoogiat," ütles WisdomTree majandusteadlane Jeremy Siegel märkuses. "See on oluline isegi siis, kui laiem majanduslik mõju on pealkirjadest tasakaalustatum."