USA tanklates tõusis bensiini hind üle nelja dollari galloni kohta

Hinnad USA-s ühes Clevelandi tanklas. Autor/allikas: SCANPIX / AP
USA bensiini keskmine jaemüügihind ületas esmaspäeval esimest korda enam kui kolme aasta jooksul nelja dollari piiri galloni (3,79 liitrit) kohta, näitasid hinnajälgimisteenuse GasBuddy andmed. Hinnatõusu põhjuseks peetakse USA ja Iisraeli alustatud sõda Iraani vastu, mis on kahjustanud ülemaailmsete energiaturgude toimimist.

Nelja dollari piir galloni kohta (87 eurosenti liiter - toim.) ületati viimati 2022. aasta augustis pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ja seda on mõned analüütikud nimetanud tarbijate jaoks psühholoogiliseks barjääriks.

Paljude kaupade hinnad, eelkõige bensiini tooraineks oleva nafta hind on tõusnud pärast seda, kui Iraan sulges Hormuzi väina, mille kaudu liigub umbes viiendik maailmas tarbitavast naftast.

Kütusehindade tõus on hakanud mõjutama USA leibkondade toimetulekut, mis oli juba niigi häiritud muude kulude kasvust. See on muutunud ka poliitiliseks peavaluks president Donald Trumpile ja tema Vabariiklikule Parteile enne novembrikuu vahevalimisi, kuna nad võivad kongressis ilma jääda oma praegusest väikesest enamusest.

Trump oli valimiste eel lubanud langetada energiahindu ja suurendada USA nafta- ja gaasitootmist. Kuid seni on tema teist ametiaega iseloomustanud volatiilsed turud, geopoliitiline ebastabiilsus ja muutuvad poliitikad sellistes küsimustes nagu tollimaksud.

USA keskmised bensiini jaemüügihinnad on pärast seda, kui USA ja Iisrael alustasid 28. veebruaril õhurünnakuid Iraani vastu, tõusnud umbes 1,06 dollarit galloni kohta ehk 36 protsenti.

"Ootamatu sõja puhkemine viis USA bensiini hinna hüppelise tõusuni nelja dollarini galloni kohta. See kirjeldab praegust Iraani konflikti – ja ka Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aastal. Siis, nagu ka praegu, tõusid naftahinnad kogu maailmas ja kasutusse võeti nafta hädaolukorra varud. Kuid me näeme, et see kriis on lühem: kui bensiini hind püsis 2022. aastal 23 nädalat üle 4,00 dollari, siis eeldame, et hinnad hakkavad järgmistel nädalatel jahtuma," ütles Raymond Jamesi analüütik Pavel Molchanov.

Sellegipoolest võivad hinnad tanklates veelgi tõusta, kui toornafta hinnad jätkavad tõusu. USA nafta futuuride hinnad on sõja algusest saadik järsult tõusnud, esmaspäeval fikseeriti hind 102,88 dollarit barreli kohta, mis on 3,24-dollarine tõus. Aasia turgudel hüppasid need rohkem kui kolm dollarit pärast seda, kui Kuveit teatas teisipäeval naftatankeri ründamisest Dubai sadamas.

Trumpi administratsioon on astunud samme energiahindade tõusu leevendamiseks sõja venimise ajal, sealhulgas 60-päevane Jonesi seaduse laevandusseaduse erand. See lubab ajutiselt välisriikide lipu all sõitvatel laevadel vedada kütust, väetist ja muid kaupu USA sadamate vahel. Tööstuse siseringi eksperdid eeldavad, et sellel on hinnatõusule siiski vaid marginaalne mõju.

Kõrged bensiinihinnad survestavad juba USA leibkondi. Reutersi/Ipsose küsitluses ütles 55 protsenti vastanutest, et nende leibkondade toimetulekut on bensiinihindade tõus vähemalt mõnevõrra mõjutanud. Tugevat mõju tunnistas 21 protsenti vastanutest.

"Põhiküsimus ei ole ainult toornafta ise. See on bensiin, mis on tarbijate jaoks majanduses kõige nähtavam hind, ja kui see hind hüppab, mõjutab see kohe psühholoogiat," ütles WisdomTree majandusteadlane Jeremy Siegel märkuses. "See on oluline isegi siis, kui laiem majanduslik mõju on pealkirjadest tasakaalustatum."

Toimetaja: Mait Ots

Öösel sattus Eesti õhuruumi mitu drooni, üks kukkus Tartumaal põllule Uuendatud

Ühe minuti loeng: kuidas ja miks tekkisid hinded?

KUULA | "Võimla" küsib: mis on Eesti spordi suurimad murekohad? Uuendatud

Wembanyama kogus kiire kaksikduubli, Thunder alistas Pistonsi

Eesti Panga prognoos: majanduse taastumine kujuneb oodatust vaoshoitumaks

Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma

Argo Rosin: kas energiapööre viib lõpptarbija võrgust lahkumiseni?

Bakterist väiksem mäluseade tõotab salvestada andmeid sadu aastaid

Otse kell 10: kaitsevägi, päästeamet ja PPA Eesti õhuruumis toimunust

Kaitsevägi teatas drooniohust piiri ääres, laiendas seda Harjumaani Uuendatud

Öösel sattus Eesti õhuruumi mitu drooni, üks kukkus Tartumaal põllule Uuendatud

Isa koos kolme pojaga sai süüdistuse inimkaubanduses

Politsei lasi Kose vallas maha relvastatud mehe

Haigla saatis patsiendi koju teiste inimeste terviseandmetega

Sõja 1496. päev: Altševski metallurgiatehases puhkes droonrünnaku järel suur põleng Uuendatud

Ukraina rünnakud Leningradi oblastile jätkusid seitsmendat päeva järjest Uuendatud

Juminda ja Loksa lähedal on ankrus kuni 30 laeva

Soomes kukkusid alla kaks Ukraina drooni

Ligi: valitsus on ära teinud väga helde maksukergenduse

KUULA | "Võimla" küsib: mis on Eesti spordi suurimad murekohad? Uuendatud

Wembanyama kogus kiire kaksikduubli, Thunder alistas Pistonsi

Jõesaar tegi tubli esituse, aga Bosna pidi Partizani paremust tunnistama

Saarlased sõitsid end Taimaa velotuuril esikümnesse

Hilkka Hiiop: EKA-sse koondunud väärtused saavad lähitulevikus aina olulisemaks

Vox Clamantis esitab pühade eel Arvo Pärdi suurteost "Passio"

Johan Huimerinna "Laskumine orgu" kodus avanädalavahetusega ligi 1000 kinokülastust

Sirje Helme: Eesti kunstiajaloo uurimises on paar asja, mida tahaksin veel lisada

Mait Maltis Kuldsest Plaadist: mõtlesin, et äkki see oli mingi eksitus

Marianne Põld: papagoi ei sobi inimesele, kes vaid rääkivat lindu soovib

Andres Kõpper: akordion ei olnud tüdrukute seas kahjuks populaarne pill

Ollie: olen kasvanud väga valusate õppetundide najal

Raadiouudised (31.03.2026 09:00:00)

Päevakaja (30.03.2026 18:00:00)

Vaht: suurenenud maksutulu abil võiks kütuseaktsiise langetada

Prokuratuur süüdistab nelja meest inimkaubanduses

Võru linn ja Bolt ei saa kokkuleppele tõukerataste teenustasus

Tartu linn pole siiani väljakuulutanud hanget varahommikusele Tartu- Riia bussiliinile

Raadiouudised (30.03.2026 15:00:00)

Tartu investeerib kriisikindlusesse 3 miljonit eurot

Kiisa jaamahoonet ootab lähiaastatel uuenduskuur

Raadiouudised (30.03.2026 12:00:00)

