Trump: kui Iraan 48 tunniga leppeni ei jõua, päästab USA valla põrgu

Iraanil on jäänud 48 tundi, et saavutada kokkulepe elutähtsa Hormuzi väina avamiseks, vastasel juhul ootab neid põrgu, ütles laupäeval USA president Donald Trump.

"Mäletate, kui ma andsin Iraanile kümme päeva, et teha tehing või avada Hormuzi väin," kirjutas Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, viidates oma 26. märtsil esitatud ultimaatumile.

"Aeg hakkab otsa saama – 48 tundi, enne kui kogu põrgu nende kaela sajab," ütles Trump.

Trump ähvardas algselt 21. märtsil hävitada Iraani elektrijaamad, alustades riigi suurimast, kui Iraan ei ava HormuzI väina täielikult ja ilma igasuguse ohuta 48 tunni jooksul.

Kaks päeva hiljem aga ütles ta, et Iraani võimudega peetakse väga häid ja tulemuslikke kõnelusi ning et ta on elektrijaamade vastased rünnakud viie päeva võrra edasi lükanud.

Hiljem lükkas ta tähtaega veelgi edasi, nii et see lõppeks teisipäeval kell 00.00 Greenwichi aja (GMT) järgi.