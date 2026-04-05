Eksperdid: väiksem tarbimine ja töös Estlink 2 hoiavad elektrihinna all

Börsielektri hind oli pühapäeva hommikul ja ennelõunal alla ühe sendi kilovatt-tunnis. Ekspertide sõnul võib elektri hinda lähikuudel hoida madalamal asjaolu, et Estlink 2 on töös ning alanud on väiksema tarbimise hooaeg. Lähis-Ida kriis muutub tuntavamaks pärast suvehooaja lõppu.

Alexela kinnitusel on praegusel aastaajal madal hind tavapärane. Kevadel ja suvel on aina rohkem tunde, mil taastuvenergia toob elektrihinna alla. Aasta alguse külmad kuud Alexela kliente pakette vahetama ei mõjutanud.

"Pigem oli tendents see, et liitusid uued kliendid. Meie enda kliendid vahetasid pakette tavapärasel tasemel, sest nad olid juba valinud fikseeritud või uuema lahenduse. Uutest liitujatest ligi 80 protsenti valis fikseeritud lahenduse," ütles Alexela erakliendi segmendijuht Ester Ausmees.

Inimesed ei kipu pakette tihti muutma ka ebakindlast olukorrast hoolimata.

"Kuna madalamad börsihinnad on tihti hetkel, kui klienti ennast kodus ei ole, ei pruugi neist kasu olla. Eriti kui kodust tarbimist ei saa kuidagi juhtida," nentis Ausmees.

Energiaekspert Marko Allikson prognoosis, et ka järgnevatel kuudel on hinnad päeval odavad. See sõltub päikeseenergiast, mida saab eksportida. Eestis on piisavalt päikesepaneele, et rahulikul päeval kogu tarbimine katta.

"Viimased kaks aastat on Estlink 2 olnud väljas, kuid praegusel hetkel kaablid töötavad. Tarbimine kevadel väheneb ja päikeseenergia osakaal suureneb. Samuti on Lätis kevadine suurvesi, mis surub hinnad madalale," selgitas Allikson.

Suve tarbimine on väike, lõviosa sellest kaetakse praegu Estlinki kaudu ning naabrite hüdroenergia viib hinda alla. Lähis-Ida kriis hakkab mõjutama, kui taastuvenergia hooaeg lõpeb.

"Mida rohkem suvest sügise poole liigume, seda enam hakkavad kõrged gaasihinnad meie elektrihinda otseselt mõjutama," lisas Allikson.