X!

Klimkin: NATO peab uue maailmaga kohanemiseks oluliselt muutuma

Ukraina endine välisminister Pavlo Klimkin. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Välismaa

NATO-l on raskusi uue globaalse reaalsusega kohanemisel ja seetõttu vajab allianss põhjalikku ümberkorraldamist, leiab Ukraina endine välisminister Pavlo Klimkin.

"Ma usun täiesti tõsiselt, et NATO ei suuda [oma praegusel kujul] uue maailmaga kohaneda," rääkis Klimkin Ukraina väljaandele LIGA.net. Diplomaadi sõnul ei lahenda probleemi mitte üksikud reformid, vaid alliansi toimimismudeli muutmine.

"See ei tähenda, et NATO kaoks, aga kohandamisest ei piisa. Vajame taaskäivitamist, tõelist taaskäivitamist," rääkis ta.

Klimkini sõnul ei tähenda see alliansi hääbumist, kuid ilma põhjapanevate muudatusteta ei suuda NATO enam vastata kaasaegsetele väljakutsetele.

Ukraina endine välisminister märkis, et pärast külma sõja lõppu hakkasid NATO riigid kärpima oma sõjalisi kulutusi ja osaliselt desarmeeruma, mis oli tema hinnangul strateegiline viga.

Klimkin rõhutas, et täna peab allianss liikuma uude arenguetappi, mida tavapäraselt nimetatakse NATO 3.0-ks. Selle protsessi võtmeelemendiks peaks olema Euroopa riikide suurem vastutuse võtmine oma julgeoleku eest.

"NATO peab euroopastama... Euroopa peab võtma endale mitte vähem vastutust kui USA," ütles Klimkin.

Samas juhtis ta tähelepanu pingetele USA ja Euroopa liitlaste suhetes. Eelkõige võib Washington tema sõnul piirata toetust liitlastele luure- ja relvastuse valdkonnas, mis tekitab Euroopale täiendavaid väljakutseid.

Ekspertide hinnangul vajab Euroopa USA-ga võrreldava kaitsevõime saavutamiseks umbes kümme aastat ja märkimisväärseid rahalisi ressursse. Jutt käib vähemalt triljoni euro suurusest lisainvesteeringust.

Eraldi rõhutas Klimkin Euroopa sisemisi riske – poliitilist ebastabiilsust, radikaalsete meeleolude kasvu ja võimalikke julgeolekuohte, mis võivad alliansi reformimist keerulisemaks muuta.

Klimkin ennustas muutusi ka alliansi sisestes julgeolekukäsitlustes. Tema sõnul võib NATO lähiajal heidutuspõhimõtted ümber vaadata. "Näen, et NATO-s vaadatakse üle heidutuse põhimõtete rakendamine. Loodan, et tuumaheidutus jääb alles ja vaadatakse üle tavarelvad – kes mille eest vastutab," lisas diplomaat.

Tema arvates ei sõltu NATO tulevik mitte ainult rahast ja relvadest, vaid ka Euroopa ühiskondade mõtteviisi muutumisest ja liitlastevahelise usalduse taastamisest.

USA president Donald Trump ütles 1. aprillil ajalehele The Telegraph antud intervjuus, et kaalub võimalust USA lahkumisks NATO-st pärast seda, kui alliansi liikmed ei ühinenud tema sõjaga Iraani vastu. Politico kirjutas, viidates nimetutele allikatele Ameerika ametnike ja alliansi esindajate seas, et seni pole märke sellest, et Trump tõesti tahaks Ameerika Ühendriike NATO-st välja viia.

NATO on lubanud Ukraina kunagi tulevikus liikmeks võtta, Trump on selle toimumise lähiajal välistanud.

Klimkin oli Ukraina välisminister aastatel 2014-2019.

Toimetaja: Mait Ots

tule kuulama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:02

Hiina karmistab loomataudi kartuses kontrolli Vene piiril

11:01

Keeleminutid. Eesti sõna "meeleparandus" päritolust

10:56

Otse kell 13.15: riigikogu komisjon arutab Ida-Viru ettevõtete toetusi

10:43

Malõgina kerkis maailma edetabelis veel kolme koha võrra

10:32

Kinnisvaraarendaja Liven alustas ettevalmistusi börsileminekuks

10:28

400 kultuuri- ja haridusasutust soovivad riigilt selgeid juhiseid õppekäikudeks

10:18

Värske Rõhk kuulutas välja tänavused aastapreemiate laureaadid

10:13

Vooluveekogude lähedus aitab hall-kärbsenäpi arvukust hoida

10:12

Otse kell 15: riigikogu arupärimistele vastab viis ministrit

10:11

California naised said esimest korda Märtsihulluse karikat tõsta

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo