Iisrael andis löögi Iraani naftakeemiatehaste pihta

Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles esmaspäeval, et riik korraldas võimsa rünnaku Iraani suurima naftakeemiatehase vastu. Kohalikud allikad teatasid, et tehases toimus mitu plahvatust.

"Iisraeli kaitsevägi andis just võimsa löögi Iraani suurima naftakeemiakompleksi pihta, mis asub Asaluyeh's ja on keskne sihtmärk, mis annab umbes 50 protsenti riigi naftakeemiatoodangust," ütles Katz.

Iraani meedia teatas esmaspäeva õhtul, et veel üks naftakeemiatehas sattus rünnaku alla. Uudisteagentuuri Fars teatel tabas rünnak Marvdashti naftakeemiakompleksi. Möödunud nädalavahetusel ründas Iisrael veel ka Lõuna-Iraanis asuvaid naftakeemiaettevõtteid.

Iisraeli armee teatas veel, et ründas öösel Teheranis asuvat lennujaama. Iisraeli teatel hävis rünnakutes kümneid Iraani lennukeid.

Kümned Iisraeli õhujõudude hävitajad tabasid Iraani lennukeid ja helikoptereid, samuti Teherani Mehrabadi lennujaamas ja kahel väiksemal lennurajal asuvat taristut, teatas Iisraeli armee.

Iisraeli teatel korraldas õhuvägi esmaspäeva õhtul veel ühe ulatusliku rünnakulaine Teheranis asuvate sihtmärkide vastu. Iisrael teatas, et rünnaku käigus tabati Iraani režiimi taristuobjekte. Iisraeli armee lisas, et sihtmärkide kohta antakse lisainformatsiooni hiljem.