Lähis-Ida vaherahu langetas gaasihinda Euroopas 20 protsenti

Euroopa võrdlushinnaks peetav Hollandi TTF-i maagaasi futuurleping langes 42,5 euroni MWh kohta, mis on viie nädala madalaim tase.

Gaasi hind oli järsult tõusnud pärast seda kui USA ja Iisrael alustasid õhusõda Iraani vastu ning Teheran vastas sellele Pärsia lahe äärsete araabiriikide, mis on suured nafta- ja gaasitootjad, ründamise ning Hormuzi väina sulgemisega, mille kaudu liikus varem umbes viiendik maailmas tarbitavast naftast.

USA president Donald Trump nõustus teisipäeva õhtul Iraani vastu kavandatud rünnakuid kahe nädala võrra edasi lükkama vastutasuks selle eest, et Iraan lubab Hormuzi väina laevaliiklusele avada. Relvarahu sõlmiti vähem kui kaks tundi enne Trumpi seatud tähtaega, mille järel ta ähvardas "terve tsivilisatsiooni hävitada".

Ajutine paus pakub mõlemale poolele võimaluse jõuda pikemaajalise kokkuleppeni, et lõpetada kuus nädalat kestnud sõda, mis on tõsiselt häirinud ülemaailmseid energiavooge. Liiklus läbi Hormuzi väina on alates sõja algusest 28. veebruaril järsult langenud, muuhulgas on katkenud Katari veeldatud maagaasi tarned, mis moodustavad umbes 20 protsenti kogu maailma tarbimisest.