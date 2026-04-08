USA teatel ei kajasta Iraani avaldatud plaan tegelikke relvarahu tingimusi

Iraani riigimeedia avaldas 10-punktise plaani, mis hõlmab muu hulgas Iraani jätkuvat kontrolli strateegilise Hormuzi väina üle, rahvusvaheliste sanktsioonide lõpetamist ja uraani rikastamise aktsepteerimist.

"Meediaväljaannete kajastatud dokument ei ole tööraamistik," ütles anonüümsust palunud USA kõrge ametnik.

Kõnealust teemat kommenteeris sotsiaalmeedias ka USA president Donald Trump.

"Arvukalt kokkuleppeid, nimekirju ja kirju saadavad inimesed, kellel pole USA ja Iraani läbirääkimistega absoluutselt mingit pistmist. Paljudel juhtudel on nad täielikud petturid, šarlatanid. On ainult üks kogum sisulisi punkte, mis on Ühendriikidele vastuvõetavad ning me arutame neid läbirääkimiste käigus suletud uste taga," teatas Trump.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et USA ja Iraani vaherahu leping sõlmiti täielikus koostöös Iisraeliga. Netanyahu tänas Trumpi ja ütles, et USA ja Iisraeli koostöö püsib endiselt tugevatel alustel, vahendas The Telegraph.