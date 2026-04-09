Reedel sadu oodata pole

Reedel jääb kõrgrõhuala kese Karjala kohale, aga katab servaga endiselt Läänemere ümbrust. Öö tuleb selge taevaga ja võrdlemisi rahulik ning õhutemperatuur langeb taas miinustesse.

Päeval kandub idapool pöörleva madalrõhkkonna servas pilvi ka Eesti kohale, aga enamasti on need kõrged õhukesed pilved, millest päike läbi paistab.

Ka laupäeval jääb kõrgrõhuala Põhja-Euroopat katma. Lõunapoolne madalrõhkkond liigutab küll meie poole vahetevahel pilvi, aga sadusid need ei too.

Öö on selge taevaga. Puhub nõrk kirde- ja põhjatuul, rannikul ka idatuul kuni 9 m/s ning õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni -5 kraadi.

Reede hommik on enamasti selge. Puhub kirde- ja idatuul 3 kuni 8 m/s ning õhutemperatuur on 0 kuni -2 kraadi, rannikul on kuni 1 kraad sooja.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sadusid oodata pole. Kirde- ja põhjatuul puhub 3 kuni 9, pärastlõunal iiliti 14 m/s. Sooja on 6 kuni 10 kraadi, tuulepealsel rannikul jääb õhusoe vaid 3 kraadi ümbrusesse.

Nädalavahetusel suuremat sadu ei tule, aga pühapäeval võib üksikutes kohtades vihma tibada. Idakaare tuul on öösel võrdlemisi nõrk, päeval on puhanguid kuni 13 m/s.

Õhutemperatuur võib öösiti endiselt kergesse miinusesse langeda, päeval on 8 kuni 13 kraadi ja tuulepealsel rannikul jääb õhusoe alla 5 kraadi.

Ka esmaspäeval ja teisipäeval on taevas enamasti selge ja ilm sajuta, puhub nõrk idakaare tuul, ööd võivad veel olla miinuskraadidega, päevane õhusoe tõuseb 10 kuni 16 kraadini, rannikul aga on endiselt kuni 5 kraadi sooja.