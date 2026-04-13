Kapo: Hiina mõjutustegevuse maht mullu kasvas

Eesti lipp ja Hiina lipp Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
2025. aastal Hiina rahvavabariigi mõjutustegevuse maht Eestis kasvas ja mitmekesistus, pakkudes eri taustaga Eesti elanikele ilustatud Hiina-kogemust kultuuri, meedia, hariduse ja äri valdkonnas, märkis kaitsepolitsei oma aastaraamatus.

Hiina saadab kultuurikoostöö ettekäändel Euroopasse ja ka Eestisse propagandatöötajaid, et kultuuri vahendusel kõlavalt rääkida "Hiina lugu" ja juhtida tähelepanu kõrvale Hiina inimõiguste rikkumistelt, ebaausalt majanduskonkurentsilt ja aja jooksul kasvanud toetuselt Venemaale Ukraina-vastases sõjas, kirjutab kapo.

Hiina suursaatkond Eestis on Hiina negatiivse kuvandi murdmiseks tõhustanud kultuuripropagandat: näiteks korraldatakse koostöös kohalike omavalitsustega Hiina kultuuriüritusi. Samal ajal kultuuriüritustega toimuvad kohaliku poliitilise ja ärieliidiga kohtumised, mida peetakse soodsaks võimaluseks luua kontakte ja muuta hoiakuid Hiina suhtes.

Positiivse hoiaku kujundamist alustatakse juba noortest, näiteks on Hiina suursaadik sage külaline Eesti üldhariduskoolides ja ülikoolides, märkis kapo.

Kuivõrd Hiina kommunistlik partei usub, et propaganda on tõhusam, kui isiklikust Hiinaga-kogemusest räägivad Eesti poliitikud, kultuuritegelased, teadlased, eksperdid ja ajakirjanikud, siis selle tarbeks kutsub Hiina saatkond Eesti kodanikke tasuta reisidele Hiinasse. 

2025. aastal on Hiinas käinud kohalike omavalitsuste poliitikud, kultuuritöötajad, eksperdid, ajakirjanikud, meediainimesed ja sisuloojad. Näiteks osales 2025. aasta oktoobris Eesti meediainimeste delegatsioon Hiina saatkonna kutsel Jiangsu provintsivalitsuse välissuhtlusettevõtte korraldatud reisil Nanjingi ja Suzhousse, kus tutvuti Hiina ajaloo ja tehnoloogiasektoriga.

Samuti külastasid oktoobris Hiinat noored Eesti eksperdid, kes osalesid Euroopa-Hiina Noorte Dialoogil Hangzhous. Dialoogi korraldas Hiina sotsiaalteaduste akadeemia (CASS), millel on tihedad sidemed Hiina eriteenistustega.

Kapo märkis, et mullu avaldas Hiina saatkond Eesti ja teiste Balti riikide meedias mitmeid sisuturundusartikleid "demokraatiast", "õiglasest" kaubandusest, Taiwani "ajaloolisest" kuulumisest Hiinale, olgugi et Hiina kommunistlik partei pole kunagi Taiwanil võimul olnud.

Hiina saatkond maksab ka meedia- ja suhtekorraldusteenuste eest kohalikele ettevõtetele, mis vahendavad Hiina saatkonnale Eesti ajakirjanikke ning leiavad saatkonna artiklitele kohalikke väljaandeid.

HRV kulul Hiinas viibinud Eesti meediainimesed. Autor/allikas: Kapo/Weixin

Hiina luureteenistus otsib kontakti LinkedInis

Kapo sõnul keskendub Hiina luuretegevus teadusele, tehnoloogiale ja julgeolekule. Olles loonud kontakti LinkedIni kaudu, püüavad Hiina luureteenistused mõjukaid isikuid meelitada Hiina või selle lähiriikidesse kutsumisega. Hiina reisimine loob sealsetele luureteenistustele värbamisvõimalusi.

Kapo tõi eraldi välja 2022. aastal loodud Eesti- Hiina kaubanduskoja, mis on võtnud sihikule Eesti tehnoloogiasektori ja saatnud mitmele Eesti kasvu- ja tehnoloogiafirmale õngitsuskirju ettepanekuga asuda tulusale koostööle Hiinaga. Ettepanekuid ei saadetud mitte ettevõtete juhtidele ega üldisele postiaadressile, vaid tehnoloogia eest vastutavatele inimestele. Kaubanduskoja loojad püüdsid luua kontakte muu hulgas Euroopa Liidu institutsioonidega.

2025. aastal intensiivistus professionaalsete tööplatvormide nagu LinkedIni kasutamine luuresihtmärkide leidmisel, märkis kaitsepolitsei. Uue tendentsina ei saadeta inimestele personaalset sõnumit, vaid postitatakse töökuulutus, mille põhjal potentsiaalsete kandidaatidega ühendust võetakse. Kandidaatide seas hinnatakse kõrgelt eelkõige töökogemust riigiametites ja välis- või julgeolekupoliitika valdkonnas. Koostööpakkumisi on saanud Eesti poliitikud, diplomaadid, ministeeriumide ametnikud, kaitseliitlased, teadlased ja teised, kirjutab kapo.

Kasutama on Hiina hakanud ka töökuulutusi. Mullu novembris andis näiteks Ühendkuningriigi julgeolekuteenistus MI5 Ühendkuningriigi parlamendile ja selle töötajatele välja spionaažihoiatuse, kus hoiatas Hiina personalivärbajate eest, tuues näiteks kaks LinkedIni kontot. Juba 2023. aasta oktoobris ütles MI5 juht, et nende hinnangul on LinkedIni kaudu pöördutud ligi 20 000 briti poole.

Toimetaja: Marko Tooming

